Sundhedsembedsmænd i USA kalder virusudbrud på plejehjem i Virginia "et af de værste udbrud af corona".

42 beboere på et plejehjem i den amerikanske delstat Virginia har mistet livet efter et voldsomt udbrud af coronavirus på stedet.

Mindst 127 ud af de i alt 163 beboere på Canterbury Rehabilitation og Sundhedspleje Center i amtet Henrico County er blevet testet positive for virusset.

Det oplyser centerets direktør, James Wright.

- Det har været hårdt. Vi blev overrasket over, hvor hurtigt det gik.

- Det er en kamp, som vi til tider føler, at vi taber. Det er en kamp, vi er nødt til at tage op hver dag og nat, syv dage om ugen, siger han.

Sundhedsembedsmænd i USA kalder virusudbruddet på plejehjemmet "et af de værste udbrud af coronavirus" og forventer, at der kommer flere dødsfald på stedet.

Mindst 35 medarbejdere i Canterbury er testet positive for coronavirus mandag, mens Wright siger, at han ikke ved, hvor mange der er blevet syge.

Virusset har forværret en i forvejen eksisterende bemandingsmangel, hvor nogle medarbejdere nægter at møde på arbejde af frygt for at blive syge.

Situationen er blevet endnu værre på grund af en alvorlig mangel på personligt beskyttelsesudstyr såsom ansigtsmasker og dragter.

- Vi var så forberedt, som vi nu kunne. Hvad dette virus har til hensigt at gøre er at finde en modtagelig befolkningsgruppe og sprede sig hurtigt uden at blive opdaget, siger centerdirektøren.

Nationalt er mere end 23.000 personer i USA døde med coronavirus, og mere end 577.000 amerikanske borgere er testet positive.

Wright beskylder underfinansiering af offentlig understøttelse af plejehjem som en af grundene til, at det er gået så galt.

Ifølge centerdirektøren er der for få private værelser, kronisk personalemangel og for lidt plads på plejehjemmene, så beboere er tvunget tæt sammen.

