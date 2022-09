Lyt til artiklen

Voldsom regn, vilde storme og vanvittige oversvømmelse hærger i øjeblikket i det centrale Italien.

Billeder og video viser blandt andet, hvordan der torsdag fossede vand gennem gaderne i Ancona-provinsen.

I Marche-regionen Sengallia var gaderne også totalt oversvømmet, hvor det ses, hvordan redningsarbejdere forsøger at redde folk på en jolle, efter den kraftige regn ramte tog fat.

Syv personer er blevet dræbt som følge af vejret ifølge nyhedsbureauet AFP. Desuden er adskillige personer fortsat savnet.

Ifølge brandvæsenet blev der foretaget 60 indsatser for at hjælpe med jordskred og væltede træer samt for at hjælpe folk, der var strandet i deres hjem.

Brandmænd blev udsendt sent på eftermiddagen torsdag til både Marche og Umbrien regioner. Kommunerne Arcevia, Sassoferrato og Fabriano har været særligt ramt af regnen, lyder det.

Andre regioner, der oplever storme, er Toscana, Umbrien, Abruzzo, Fruili Venezia Guilia, Lombardiet, Ligurien og Molise.

Oversvømmelserne er bare en række af den bølge af storme, der i øjeblikket rammer regioner over hele Italien.

