De regner på udgifterne efter et af de værste haglvejr i byens historie i Sydney, Australien. Stormen ramte 20. december, da flere tordenvejr på række sendte hagl på størrelse med golfbolde ned over byen.

Biler blev smadret og vinduer knust, skriver avisen The Sydney Morning Herald.

Redningsarbejdere kaldte stormen for den værste, der har ramt Sydney i 20 år, og forsikringsselskabernes organisation (ICA) kalde torsdag nats vejr for 'en katastrofe'.

Fredag stod det klart for ICA, at omkring 15.000 skader var blevet anmeldt til forsikringsselskaberne. Reparationerne ville løbe op i mindst 370 mio. danske kroner.

Regn og hagl regner ned over en gade i Sydney, den 20. december. Foto: LUKAS COCH Vis mere Regn og hagl regner ned over en gade i Sydney, den 20. december. Foto: LUKAS COCH

De fleste skader er sket på biler, siger ICA.

»Det er simpelthen haglvejrets voldsomhed, og det er temmeligt klart, at skaderne er mange og katastrofale i deres omfang,« sagde Cambell Fuller, der er talsmand for ICA.

Omkring 7500 hjem var dagen efter haglvejret stadig uden strøm.

På Bondi Beach måtte surferne springe i vandet for at bruge deres bræt til at beskytte dem mod haglene, der faldt i havet omkring dem.

Indbyggere igang med at reparere deres tag, som er blevet beskadiget af haglene. Foto: ERIK ANDERSON Vis mere Indbyggere igang med at reparere deres tag, som er blevet beskadiget af haglene. Foto: ERIK ANDERSON

Eliza Berlage var på vej til Sydney for at fejre jul. Hun begyndte at lede efter en tankstation at søge ly på, da hagl på størrelse med golfbolde regnede ned fra himlen.

»Jeg nåede kun at komme halvvejs i læ, da min bagrude blev smadret,« sagde hun.

Hendes forsikringsselskab sagde, at de ikke vil skifte ruden før jul - formentlig først i det nye år.

Voldsomme haglvejr er typisk blandt de værste for forsikringsselskaberne.

Turister søger læ under paraplyerne i Mrs Macquaries Chair under stormen i Sydney. Foto: BRENDAN ESPOSITO Vis mere Turister søger læ under paraplyerne i Mrs Macquaries Chair under stormen i Sydney. Foto: BRENDAN ESPOSITO

Stormen den 20. december blev straks sammenlignet med den dyreste storm i Australiens historie.

I april 1999 ramte den fra Bundeena syd for Sydney til Darling Point inde i byen. Men hagl så store som ni centimeter i diameter efterlod stormen en regning på ikke mindre end syv milliarder kroner.

Denne gang var ødelæggelserne betydeligt mindre og det største hagl, der faldt over Sydney, havde en diameter på 'bare' otte centimeter.