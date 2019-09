Regnen vil vælte ned over den sydøstlige del af Spanien de kommende 36 timer. Både turister og lokale advares af myndighederne, som frygter et uvejr uden fortilfælde.

Flere steder har himlet allerede åbnet for sine sluser, fortæller en af de danskere, der bor i de berørte området.

»Nu tiltager regnen helt vildt,« siger Kim Jørgensen pludselig midt under et interview med B.T.

Han bor ved byen Benidorm nord for Alicante. Her har det regnet kraftigt siden tidligt torsdag morgen, men ved 9.30-tiden var der et kort ophold i regnvejret.

»Det startede helt vildt klokken 6 i morges med tordenvejr og kraftigt regnvejr. Der er mørke skyer over alt, og man kan ikke se bjergene,« fortæller han.

Spaniens meteorologiske institut (AEMET) har nu udstedt en rød advarsel om risiko for 'ekstremt vejr uden fortilfælde'.

Det skriver flere spanske medier, herunder den nationale tv-station LaSexta.

Også DMI's prognoser viser, at uvejret bliver voldsomt og vil fortsætte frem til lørdag morgen.

»Regnen vil vælte ned uafbrudt. Prognoserne viser, at der kan falde op til 200 milimeter på 36 timer,« siger vagthavende meteorolog Thyge Rasmussen.

Han forklarer, at det kraftige regnvejr skyldes et lavtryk, der befinder sig over Mallorca i øjeblikket.

Her han man allerede mærket uvejret i form af regn, blæst og kraftige regnskyl, fortæller Jimmy Mikkelsen, som bor i ferieøens hovedstad, Palma de Mallorca.

Tirsdag ramte uvejret Mallorca, hvor Jimmy Mikkelsen bor Vis mere Tirsdag ramte uvejret Mallorca, hvor Jimmy Mikkelsen bor

»De fleste gader i min kommune blev lukket at politiet på grund af for meget vand,« siger han.

En lang række af øens skoler måtte lukke tirsdag på grund af det voldsomme uvejr, fortæller han.

Ifølge Thyge Rasmussen fra DMI er det en kombination af varmt havvand og lavtryk, der er skyld i det kraftige uvejr.

»Når der dannes lavtryk over Middelhavet, hvor vandet er meget varmt, så bliver nedbørsmængderne voldsommere, end vi oplever her i Danmark. Varmt vand stiger hurtigere til vejrs og danner skyer og regn,« siger Thyge Rasmussen.

Den sydøstlige del af Spanien er bjergrigt, og det giver særlige udfordringer, når himlen åbner sig, forklarer Thyge Rasmussen.

»I det flade Danmark fordeler vandt sig over det meste af landet, når det regner kraftigt.«

»Men hvor der er bjerge, vil der være en forstærkning, fordi vandet løber ned af bjerget og samler sig,« siger meteorologen.

Det har Kim Jørgensen bemærket.

Kim Jørgensen bor i det ramte område Vis mere Kim Jørgensen bor i det ramte område

»Den vej jeg bor på skråner nedad. Der er altid meget vand på den vej, når det regner,« siger han.

Det lokale politi har allerede lukket flere veje af, og kanalen i den lille by, han bor i, er fyldt med regnvejr.

»Den er lavet fuldstændig om til en rivende flod,« siger Kim Jørgensen, der har haft lejlighed i Spanien i 15 år.

I hans lokalområde er skolerne lukket, og han har netop modtaget besked fra kommunen om, at lægehus holder lukket på grund af oversvømmelser.