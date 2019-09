et uvejr 'uden fortilfælde' i Spanien har kostet endnu et dødsoffer. Borgerservice advarer danske turister i området.

Fredag mistede en person livet i det sydlige Spanien efter at være kørt med en bil ind i en oversvømmet tunnel.

Det oplyser borgmesteren i den sydspanske by Almeria, Ramon Fernandez Pacheco, til den spanske radiostation Cadena Ser.

Dermed er i alt tre personer omkommet i det voldsomme uvejr.

(Foto: Sergio Perez/Reuters) Vis mere (Foto: Sergio Perez/Reuters)

Det lykkedes for politiet at redde to personer fra bilen fredag. Det rapporterer den spanske tv-station TVE ifølge nyhedsbureauet AP.

Torsdag blev en 51-årig kvinde og hendes 61-årige bror fundet døde i en bil, som var væltet rundt af vandmasserne i Caudete cirka 100 kilometer syd for Valencia. Det skrev nyhedsbureauet Europa Press.

Den voldsomme regn i Spanien er faldet ved Valencia og syd herfor.

Massive oversvømmelser betyder, at lufthavnene i Almeria og Murcia fredag er lukkede.

Valencia-regionen er hårdt ramt af oversvømmelser i forbindelse med det voldsomme vejr. Foto: ADRIAN SORIANO Vis mere Valencia-regionen er hårdt ramt af oversvømmelser i forbindelse med det voldsomme vejr. Foto: ADRIAN SORIANO

Der er desuden store forsinkelser i Alicantes lufthavn.

Myndighederne i de ramte områder opfordrer folk til at holde sig indendørs.

Udenrigsministeriets Borgerservice i Danmark har advaret om voldsomt uvejr i Alicante, Murcia, Valencia og områderne omkring de tre byer. Det hedder, at der er risiko for oversvømmelser på flere spanske turistmål.

»Følg de lokale myndigheders anvisninger,« lød det onsdag aften fra Udenrigsministeriets Borgerservice.

Tidligere på ugen ramte et voldsomt uvejr Mallorca. Her var det med både tornadoer og oversvømmelser til følge.