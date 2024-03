Det nordøstlige USA er ramt af en voldsom snestorm, der lammer store dele af trafikken og lukker skoler.

En snestorm har skabt et kæmpe trafikkaos i det nordøstlige USA, hvor flere områder er blevet afskåret fra omverdenen.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Blandt andet har det voldsomme vejr gjort, at man i storbyen New York har været nød til at lukke flere skoler.

Samtidig er den offentlige transport blevet presset til sit yderste, efter at myndighederne har anbefalet, at man lader bilen stå derhjemme.

- Vi forventer 10 til 20 centimeter sne og vindstød op mod 64 kilometer i timen. Undgå unødvendig færdsel. Hvis du skal benytte transport, så brug offentlig transport, lyder det i en advarsel fra New Yorks beredskab.

Ifølge AFP er over 32 millioner mennesker blevet varslet om snestormen fra USA's metrologiske institut, National Weather Service.

Også flytrafikken i New York har være et stort kaos, da de to store lufthavne LeGuardia og Newark har måttet aflyse over 1220 flyafgange.

Flere områder i den nordøstlige del af USA har været afskåret fra omverdenen på grund af de store mængder sne, og sneplove har været på overarbejde hele dagen.

I delstaten New Jersey er der områder, hvor der er faldet over 33 centimeter sne.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har over 155.000 hjem desuden mistet strømmen i delstaterne Pennsylvania, New Jersey og West Virginia.

Snestormen kan ende med at påvirke mere end trafikken, da New Yorks indbyggere tirsdag skal finde vej til stemmeboksen i snevejret. Her skal de stemme om, hvem der skal erstatte kongresmedlemmet George Santos.

/ritzau/