Et voldsomt skyderi har fundet sted i et område nær Memphis, Tennessee.

Det skriver flere medier heriblandt Fox13.

Ifølge mediet er mindst 13 personer blevet ramt af skuddene og en person meldes dræbt af sine kvæstelser. Skyderiet har fundet sted ved supermarkedet Kroger i byen Collierville og gerningsmanden er angiveligt død efter et selvforskyldt skudsår.

Området uden for Kroger er blevet sikret af de lokale myndigheder, og de forsøger nu at få kunder ud af Kroger i sikkerhed. FBI er angiveligt også på gerningsstedet.

SCSO deputies are on site of a shooting at Kroger located at 240 New Byhalia Road in Collierville to support Collierville Police Department. SCSO is assisting with securing the perimeter and scene. — ShelbyTNSheriff (@ShelbyTNSheriff) September 23, 2021

FOX13′s journalist Darrell Greene fortæller, at han mindst har set tre personer liggende på jorden. Deres tilstand er ukendt.

Ifølge lokalpolitiet er flere folk blevet kørt til hospitalet med voldsomme skader. Det præcise omfang af skaderne kendes dog ikke.

Yderligere forlyder det, at flere personer i supermarkedet gemte sig i frysere og låste lokaler, for at undgå skyderiet.

Den nærliggende Collierville High Scholl blev også lukket ned i en kort periode på baggrund af den skræmmende nyhed om skyderi, men er senere hen blevet genåbnet igen.

Derudover har mindst to lægehelikoptere været tilkaldt til stedet.