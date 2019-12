Det, der skulle have været en helt normal bustur, udviklede sig til et mareridt for 28-årige Melania Geymonat og hendes kæreste, Chris, i slutningen af maj i London.

Det lesbiske par blev omringet af fire drenge, der begyndte at opføre sig aggressivt.

Drengene sendte verbale tilsvinelser efter kvinderne og ville blandt andet have, at de skulle kysse hinanden.

Kvinderne fik derefter kastet mønter efter sig. Til sidst udviklede det sig voldeligt, og begge kvinder blev udsat for grov vold med slag i hovedet. Både Melania Geymonat og Chris måtte en tur på hospitalet, hvor de modtog behandling for deres skader.

Sagen fik stor opmærksomhed i England, efter Melania Geymonay lagde et billede på Facebook af sine og kærestens skader, og nu er der så faldet dom i sagen.

Chris og Melania umiddelbart efter overfaldet. Foto: Privat. Vis mere Chris og Melania umiddelbart efter overfaldet. Foto: Privat.

Det skriver flere internationale medier, herunder BBC.

Tre drenge fra 15 til 17 år var tiltalt i sagen, og de tilstod alle overfaldet.

En 15-årige dreng blev dømt til at deltage på et kursus om mangfoldighed og otte måneders samfundstjeneste.

En 16-årige dreng blev idømt en bøde og otte måneders samfundstjeneste.

Og den sidste, en 17-årig dreng, fik 20 timers samfundstjeneste og fire måneders rehabilitering.

Drengene blev både dømt for overfaldet, men også for flere homofobiske kommentarer.

Blandt andet spurgte de: »Hvordan har I sex?«

Efter overfaldet var der en enorm opbakning til parret. Den tidligere premierminister i Storbritannien Theresa May har blandt andet givet sin støtte til kvinderne.

»Her var tale om et sygeligt angreb, og mine tanker går til de to kvinder, der er ofre i sagen. Ingen skal nogensinde behøve at skjule, hvem de er, eller hvem de elsker. Vi må arbejde sammen om at stoppe volden mod LGBT-samfundet,« har hun udtalt.

Homofobiske forbrydelser i London – også kaldet hate crime – er stigende i den engelske hovedstad, skriver BBC. I 2014 var der anmeldt 1488 hate crime-sager. Det tal steg til 2308 i 2018.