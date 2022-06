Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fire kvinder sidder og spiser på en restaurant, da en fremmed mand går hen til dem og lægger hånden på den ene kvindes ryg.

Kvinden fjerner mandens hånd – manden kvitterer med et knytnæveslag i ansigtet. Og så opstår et kæmpe slagsmål.

»Grunden til at mændene følte, de frit kunne overfalde kvinden, som afviste deres chikane, er fordi så mange mænd tidligere er sluppet uden straf for at gøre noget lignende,« siger Kina-forsker i Human Rights Watch, Yaqiu Wang, til The Guardian.

Voldsomme billeder fra millionbyen Tangshan i Kina viser, hvordan flere mænd overfalder en gruppe kvinder, som tilsyneladende blot var ude for at nyde et måltid på et spisested.

Overfaldet har affødt massiv kritik og debat om kvinders sikkerhed og rettigheder i verdens mest folkerige land.

Landet er fortsat præget af en patriarkalsk kultur og censur på internettet, hvor eksempelvis ord forbundet med Metoo-bevægelsen ifølge BBC er blevet bandlyst.

Videoen er gået viralt på det sociale medie Weibo, hvor en af overfaldsmændene trækker en af kvinderne i håret.

Kvinden bliver trukket ud af restauranten, ned ad nogle trapper og et stykke hen ad vejen. En anden mand tramper hende i ansigtet.

En kvinde forsøger at stille sig imellem, men bliver også slået i jorden.

Efterfølgende ser folk til, mens særligt én kvinde bliver tildelt både slag og spark af mændene.

På overvågningsvideo, som florerer på internettet, kan man se kvinderne desperat forsøge på at afværge den egentlige overfaldsmand, som hurtigt får følgeskab af andre mænd.

Ni personer er blevet anholdt i forbindelse med sagen, som er blevet rykket til provinsen ved siden af. Det sker kun i særligt vigtige sager.

To af kvinderne er på hospitalet, men i stabil tilstand. De to andre kvinder har sluppet medmindre skader.