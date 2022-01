Loftet begynder at bule voldsomt ud, og før de ved af det, vælter det ud med brunt lort.

I en af de mest ikoniske filmscener i Hollywood kravler Tim Robbins' karakter Andy Dufresne igennem en flod af tyk, brun væske, da han i 'En Verden Udenfor' flygter fra Shawshank-fængslet.

Det scenarie udspillede sig næsten i virkeligheden for nyligt for et par, der netop var flyttet i ny lejlighed.

Og de fik det filmet.

I videoen kan man se, hvordan parret chokeret ser på, at der på få sekunder danner sig en større og større bule i loftet på deres badeværelse. Som en ballon, der fyldes med vand.

Det kan ikke blive ved med at gå godt, og det gør det heller ikke.

Til sidst brister loftet, og ud vælter det med store mængder af brunt lortevand på hele gulvet.

Videoen er ifølge Daily Star blevet set flere end 17 millioner gange på TikTok.