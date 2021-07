Torsdag blev to bagbundne mænd trukket gennem gaderne i Haitis hovedstad, Port-Au-Prince.

De blødte, havde vilde udtryk i ansigtet, og blev fulgt af en ophidset menneskemængde, der råbte og skreg hele vejen til det fængsel, de blev trukket hen til.

Mændene er under mistanke for at være del af en gruppe på 28 mænd – heriblandt to amerikanere af haitiansk afstamning og 26 colombianere – som onsdag morgen tiltvang sig adgang til Haitis 53-årige præsident, Jovenel Moïse’, hus.

Herefter likviderede de præsidenten og skød hans hustru, som dog overlevede og lige nu befinder sig på et hospital i Florida, USA.

Præsident Juvenele Moïse og hans hustru. Præsidenten blev likvideret onsdag morgen. Hans hustru blev skudt, men er i live. Foto: Andres Martinez Casares

Likvidering har udløst kaos i Haiti, som i ugerne op til drabet allerede var inde i en spiral af politisk ustabilitet og bandekrige.

Men først til drabet på præsident Moïse, som af en lokal dommer ved navn Carl Henry Destin torsdag blev beskrevet på følgende måde overfor mediet Nouvelliste, skriver The Times:

»Vi fandt ham liggende på ryggen med blå bukser og en hvid skjorte med blodpletter. Hans mund var åben, og hans ene øje var prikket ud. Vi så et skudhul i hans forhoved, skudhuller i begge brystvorter, tre skud i hoften og et skud i maven.«

Et motiv til drabet er endnu ikke fastlagt. Ifølge BBC er en af teorierne, at præsidenten er blevet dræbt som hævn for, at han har bekæmpet korruption i Haiti.

Haitis midlertidige premierminister, Claude Joseph, har udtalt, at der er tale om udenlandske statsborgere, som er rejst ind i landet for at likvidere Jovenel Mïose.

De beskrives som lejesoldater.

15 af de 26 mistænkte colombianere er nu anholdt, det samme er de to amerikanere af haitiansk afstamning.

Otte colombianere er på fri fod, mens de sidste tre er blevet dræbt i kampe med politiet, lyder det.

Haitianske sikkerhedsstyrker i kamp med nogle af dem, der er mistænkt for at have likvideret præsent Juvenel Moïse Foto: VALERIE BAERISWYL

De colombianske myndigheder har bekræftet, at seks af de mænd, der lige nu sidder i en celle i Haiti, og som blev fremvist for pressen torsdag, er colombianske statsborgere.

USA har endnu ikke bekræftet, at de har statsborgere, som er involveret i drabet.

USAs udenrigsminister, Anthony Blinken, har dog tilkendegivet, at man vil yde støtte til de haitianske myndigheder. Det samme har den colombianske regering.

I kølvandet på likvideringen er udbrudt uro i Haiti. Store menneskemængder har stimlet sammen i noget, der har karakter af lynch-stemning.

Store menneskemængder er på gaden i Haiti Foto: VALERIE BAERISWYL

Da flere af de anholdte blev samlet i det samme fængsel torsdag, forsøgte store menneskemængder at få fat på de mistænkte ‘for at brænde dem’, fortalte den midlertidige premierminister Claude Joseph.

Han opfordrer folk til at holde sig i ro og lade myndighederne tage sig af situationen.

Nødhjælpsorganisationer, som er tilstede i Haiti, er dybt bekymrede for den eskalerende uro, som kan bidrage til en enormt dødelig situation, skriver Washington Post.

En cocktail af tiltagende politisk ustabilitet og bandekrige i Haiti har de seneste måneder i forvejen gjort det meget svært at for nødhjælpsorganisationer og myndigheder at dæmme op for corona-smitte.

Bandekrigene har været så voldsomme, at 278 mennesker er døde i forbindelse med bandekrige i Haiti i 2021 alene.

Samtidig er Haiti et af de få lande i verden, hvor man endnu ikke har udrullet nogen vaccinationskampagne.

En sending af godt 130.000 vacciner skulle være ankommet i juni, men nåede aldrig frem. Der er altså stort set ingen, som er vaccineret på Haiti.

Nu er frygten, at de mange voldelige sammenstød, bandekrige og sammenstimling af store menneskemængder kan udløse en voldsom bølge af coronasmitte.

En række mistænkte blev torsdag fremvist for pressen Foto: HANDOUT

»Det her skaber en perfekt storm, fordi befolkningen nu ikke tager de normale forholdsregler, infrastrukturen til at imødegå covid-19 er blevet reduceret, sikkerhedssituationen kan blive endnu værre, og så nærmer vi os orkan-sæonen,« lyder det fra Pan American Health Organization.

Grænsen til den Dominikanske republik er lukket ned, ligesom alle kommercielle flyruter ind og ud af landet er lukket ned.

Der er undtagelsestilstand.

Myndighederne skal nu også til at afhøre de sikkerhedsvagter, der skulle beskytte Jovenel Moïse, og som altså ikke formåede at forhindre hans død.

Imens forsøger myndighederne at lægge låg på de uroligheder, der er opstået i kølvandet på likvideringen onsdag.