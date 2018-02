Er du i Mexico, og har du oplevet jordskælvet? Så hører BT gerne fra dig. Skriv til ospå 1929@bt.dk eller her på BTs Facebook-side.



Et jordskælv med en beregnet styrke på 7,2 har ramt det sydlige Mexico.

Det oplyser Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS) ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

I første omgang lød meldingen, at skælvet havde en beregnet styrke på 7,5. Det blev siden nedjusteret til 7,2.

Skælvet ramte to kilometer sydøst for byen Pinotepa de Don Luis i en dybde af 43 kilometer og kunne mærkes så langt væk som Mexico City, der ligger godt 350 kilometer nordvest for Pinotepa de Don Luis.

Folk på gaden efter jordskælvet, der rystede bygninger i millionbyen Mexico City. Foto: EDGARD GARRIDO Folk på gaden efter jordskælvet, der rystede bygninger i millionbyen Mexico City. Foto: EDGARD GARRIDO

Nyhedsbureauet AP skriver, at rystelserne fik folk til at flygte ud af bygninger i hovedstaden, ligesom at landets jordskælvsalarmer lød.

I Mexico City samledes skarer af mennesker på den centrale Reforma Avenue.

Også i delstaterne Guerrero, Oaxaca og Puebla kunne skælvet mærkes, skriver nyhedsbureauet AFP.

Mexicos indenrigsminister oplyser, at skælvet har forårsaget skader på bygninger, men der er ikke rapporteret nogen dødsfald.

Folk på gaden efter jordskælvet. Billedet her er fra Mexico City. Foto: EDGARD GARRIDO Folk på gaden efter jordskælvet. Billedet her er fra Mexico City. Foto: EDGARD GARRIDO

I september sidste år blev det centrale Mexico ramt af et andet voldsomt jordskælv. Det havde en beregnet styrke på 7,1 og dræbte mindst 228 mennesker i Mexico City og 369 mennesker i alt i regionen. Mindst 2000 andre blev såret.

Jordskælvet ramte klokken 13.14 lokal tid tirsdag 19. september otte kilometer sydøst for den mindre by Atencingo i delstaten Puebla.

Jordskælvet ramte på årsdagen for et skælv i Mexico i 1985, der dræbte 9500 mennesker.

12 dage forinden - 7. september sidste år - ramte et andet jordskælv med en beregnet styrke på 8,2 Mexico. Det efterlod mindst 96 mennesker døde hovedsageligt i delstaten Oaxaca.

Folk ventede på gaden, efter jordskælvet ramte Mexico City. Foto: EDGARD GARRIDO Folk ventede på gaden, efter jordskælvet ramte Mexico City. Foto: EDGARD GARRIDO

Er du i Mexico, og har du oplevet jordskælvet? Så hører BT gerne fra dig. Skriv til ospå 1929@bt.dk eller her på BTs Facebook-side.

/ritzau/