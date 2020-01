Et massivt jordskælv målene 7,7 på Richterskalaen har ramt det Caribiske hav mellem Cuba og Jamaica.

Endnu er der ikke meldinger om skader eller tilskadekomne personer på nogle af de to øer, men i området frygter man for en potentiel tsunami.

Af den grund er beboerne i øgruppe Caymanøerne også blevet bedt om at søge bort fra kyster, da man frygter for en mulig tsunami.

Pacific Tsunami Warning Center er således gået ud med en advarsel af de mere foruroligende. 'Farlige tsunami-bølger er mulige', lyder det ganske enkelt.

BREAKING: Powerful magnitude 7.7 earthquake hits between Cuba and Jamaica https://t.co/WSj7l9ZCHw pic.twitter.com/tHA05P4Bca — Yahoo News (@YahooNews) January 28, 2020

Derfor er der også blevet udsendt varsler til beboerne på både Cuba og Jamaica.

Epicenteret for jordskælvet er i havet sydvest for Cuba og nord for Jamaica. Men meldinger går på, at beboere så langt væk som i Miami har kunnet mærke rystelserne fra skælvet.

Det oplyses, at der er tsunamirisiko i en radius af 300 km. Således er varslet for en række lande i området - heriblandt Mexico, Cuba, Jamaica, Honduras og Belize.

B.T. følger sagen.