Der er udsendt et tsunamivarsel, efter at et jordskælv har ramt ud for øen ved Javas kyst.

Et voldsomt jordskælv har ramt ud for kysten ved den indonesiske ø Java og fået bygninger til at ryste i hovedstaden, Jakarta.

Den amerikanske geologiske institut rapporterer, at skælvet er målt til 6,9. Det ramte omkring 150 kilometer fra Labuan, sydvest for Jakarta. Skælvet skal have ramt på en dybde på 52,8 kilometer.

Før det rapporterede Indonesiens katastrofemyndighed, at skælvet målte 7,4 på ti kilometers dybde.

Samtidig advarer myndighederne om, at jordskælvet kan udløse en tsunami med bølger i op til tre meters højde.

- I nogle områder er der risiko for en alvorlig tsunami, der kan være helt op mod tre meter, siger Rahmat Triyono fra katastrofeagenturet.

Han tilføjer, at der endnu ikke er indløbet meldinger om tilskadekomne eller materielle skader.

Bygninger i Jakarta rystede i omkring et minut, da jordskælvet ramte om aftenen lokal tid. Tv-optagelser viser, hvordan arbejdere løber ud af høje bygninger.

- Lysekronen i min lejlighed rystede, og jeg løb bare ned fra 19. etage, fortæller 50-årige Elisa.

- Alle andre løb også. Det var virkelig stærke stød, og jeg var virkelig bange.

Indonesien lægger ofte grund til seismisk og vulkansk aktivitet på grund af landets placering, hvor tektoniske plader støder sammen.

Sidste år ramte et kraftigt jordskælv på 7,5 og en efterfølgende tsunami byen Palu på øen Sulawesi. Her blev over 2200 mennesker dræbt og tusinder af andre erklæret savnet.

Også i december 2004, da det store jordskælv på 9,1 skabte en voldsom tsunami i Det Indiske Ocean, var Indonesien det hårdest ramte land. Af de i alt 220.000 mennesker, der omkom i tsunamien i 2004, var de 170.000 ofre i Indonesien.

/ritzau/AFP