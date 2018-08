Et jordskælv målt til 7,0 har ramt et område nord for den indonesiske ø Lombok, oplyser USAs geologiske tjeneste.

Navnet Lombok klinger måske ikke så velkendt for mange danskere, men det gør navnet på Lomboks søsterø Bali formentlig. Lombok og Bali ligger omkring 80 km fra hinanden adskilt af en mindre havpassage. De senere år er turismen på Lombok vokset som følge af Balis massive turisme.

Dele af et shoppingcenter kollapsede efter jordskælvet satte sine spor i Denpasar, Bali. Foto: MADE NAGI Vis mere Dele af et shoppingcenter kollapsede efter jordskælvet satte sine spor i Denpasar, Bali. Foto: MADE NAGI

Blandt de mange turister er en lang række danskere, som oplevede jordskælvet på egen krop, blandt andet Gitte Wolstrup. Her er et udpluk af B.T.-læsernes oplevelser, som de har sendt ind.

Vi var inde i en stor bygning - en butik - folk skreg og løb. Alt personalet stak også af. Jesper Birch

’Jordskælvet kunne mærkes i Nusa Dua området og varede 20-30 sekunder. Det skabte panik og folk løb ud af bygningerne. Bygningerne rystede og det virkede mere voldsomt end det i lørdags, hvor vi oplevede det i Ubud.



Vi var inde i en stor bygning - en butik - folk skreg og løb. Alt personalet stak også af. Vi prøvede at orientere os i forhold til, hvad der kunne falde ned, og hvordan vi kunne komme ud og løb forsigtigt langs væggene og kom ud. Det er voldsomt og man bliver en anelse søsyg. Efterskælvet varede 5-7 sekunder og vi har kun mærket det ene af tre.



Vi har drukket ’tordenkaffe’ og hovedet arbejder med oplevelserne fra skælvet og hvad nu hvis.’

Patienter ude foran et hospital efter et kraftigt jordskælv tæt ved øen Lombok, som ligger 80 km fra Bali. Foto: Johannes Christo Vis mere Patienter ude foran et hospital efter et kraftigt jordskælv tæt ved øen Lombok, som ligger 80 km fra Bali. Foto: Johannes Christo

Sara Nielsen

’Min familie og jeg er i Ubud. Vi bor på et lille hotel i nogle træhytter. Vi mærkede jordskælvet - det var ret voldsomt og varede i 1-2 min., og der kom et efterskælv lidt efter. Alle hundene begyndte at gø voldsomt, poolen begyndte at skvulpe, og folk løb ud fra deres værelser. Folk var i chok, og nogle græd.

Vi havde netop sendt min søster afsted mod Sanur med chauffør, da hun bor der midlertidigt. Det havde været endnu værre for dem. Bilalarmerne gik i gang langs vejen, og folk løb ud fra bygningerne.



Vi har aldrig prøvet det før, så det var en ret ubehagelig oplevelse.’



Henter kort...

Christian Damgaard

'Jeg er i Sanur. Dagen startede stille og roligt ud med en snorkletur, som dog blev den aflyst på grund af dårligt vejr og trafikkaos til/fra Lombok.

Klokken lidt i otte om aftenen var jeg i gang med at gøre mig klar til skulle ud at spise, da jorden pludselig rystede voldsomt under mig. Jeg løb udenfor, hvor jeg ser at vandet i poolen vender lodret.

Gaderne er fyldte af mennesker, som står blankt og undrer sig over, hvad der nu skal ske. Der er udstedt varsel om tsunami, som selvfølgelig gør os bange. Vi taler med nogle lokale, som er rystede, men rolige. Vi har mistet appetitten - men efter et stykke tid ender det med, at vi sætter os på en bar og får et par øller, mens vi snakker om situationen. Der er fredeligt nu!’

Foto: USGS / HANDOUT Vis mere Foto: USGS / HANDOUT

Casper Holt Andersen

’Min kæreste og jeg befinder os i Kuta på Bali. Vi mærkede ikke selve skælvet, da vi gik på fortovet. Vi hørte folk begyndte at skrige på restauranter omkring os og løbe imod os ud på gaden. Ledningsmasterne begyndte at gynge, så vi løb væk fra bygningerne og ledningerne. Først da gik det op for os, hvad der var sket.

Efter vi kom hjem til hotellet, lagde vi os op på værelset og slappede af ovenpå den oplevelse. Her mærkede vi jordskælv nummer to (et efterskælv, red.), som fik vores seng til at ryste voldsomt i 8-12 sek. Det føles som om, at hele bygningen gyngede. Vi løb ud herfra sammen med resten af gæsterne.

Lige som jeg skriver denne besked fra vores hotelværelse, har vi mærket et tredje jordskælv, som dog er meget mindre end de andre to.’

Billedet her er fra Denpasar, Bali. Foto: SONNY TUMBELAKA Vis mere Billedet her er fra Denpasar, Bali. Foto: SONNY TUMBELAKA

Oliver Linå Aaby Jensen

’Min kæreste og jeg befinder os lige nu i Kuta, som ligger 180 km fra Lombok. Vi gik på åben gade, da det første jordskælv kunne mærkes. Folk løb ud fra butikker og restauranter med en frygt, der ikke kan beskrives.

Vi valgte at gå ned til havet ved vores hotel for at berolige os selv ved at se, at bølgerne så normale ud. Da vi kom tilbage, strømmede folk ud af et nærtliggende storcenter som myrer fra en myretue. Det var først, da vi så en kvinde besvime af frygt, at vi kunne mærke angsten og lysten til at stå på sikker dansk jord igen. Vi er nu på anden time uden rystelser og håber, det fortsætter sådan.’

Søren Jensen

’Vi er på Bali og oplevede skælvet meget tydeligt. Vi samlede hurtigt familien ude i det fri, mens skælvet fortsatte. Vandet i poolen gik i svingninger og løb over. En time efter føler vi stadig en form for søsyge.

Vores tanker går til dem, der er tæt på.’

Emil Vange

’Jeg sidder med min kæreste og en anden dansk familie på en bakke på Gili Trawangan. Jordskælvet var ret kraftigt her. Huse, træer og meget andet er faldet sammen. Pt. Mærker vi kun efterskælv. Vi er i god behold.’

Evakuerede patienter fra Mataram City hospital, Lombok. Foto: ANTARA FOTO Vis mere Evakuerede patienter fra Mataram City hospital, Lombok. Foto: ANTARA FOTO

An ambulance is seen near the Golden Palace Hotel after an earthquake hit Lombok Island, Indonesia August 5, 2018, in this picture obtained from social media. Picture taken August 5, 2018. Courtesy of YAYAN KOPI/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.NO RESALES.NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT Foto: SOCIAL MEDIA Vis mere An ambulance is seen near the Golden Palace Hotel after an earthquake hit Lombok Island, Indonesia August 5, 2018, in this picture obtained from social media. Picture taken August 5, 2018. Courtesy of YAYAN KOPI/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.NO RESALES.NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT Foto: SOCIAL MEDIA