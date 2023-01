Lyt til artiklen

De europæiske priser på gas går kun én vej for tiden.

Og det er nedad.

Faktisk er prisen lige nu på sit laveste niveau siden Rusland begyndte sin invasion af Ukraine i februar 2022. Det skriver Bloomberg.

2023 er således startet med et prisfald på 7,9 procent.

Efter invasionens begyndelse svingede priserne voldsomt og nåede nye rekordhøjder. Det skyldtes hovedsageligt, at mængden af gas fra Rusland blev kraftigt reduceret.

Det har tvunget Vesten til at kigge mod andre løsninger, og det har de gjort. Eksempelvis med flydende naturgas.

I december faldt prisen da også med hele 49 procent.

Den lavere pris kunne give frygt for, at folk ville skrue op for forbruget og dermed presse de europæiske gaslagre, men dette burde dog ikke blive nødvendigt.

Vejrmeldinger peger nemlig på, at det meste af det europæiske kontinent vil have højere temperaturer end normalt for årstiden de kommende uger.