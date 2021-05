Pludselig sad han der. Med en mærkelig plet i panden, der ikke var der før. Ordene virkede forceret. Tydeligt indøvet. Kuet. Men bare det, at han sad der og talte til kameraet, var bemærkelsesværdigt.

Forud var gået nogle helt vanvittige timer, der har fået store dele af verden på den anden ende, haft historisk betydning for europæisk flytrafik og nu ligner et slutspil for Europas sidste diktator.

Manden i videoen er den kendte hviderussiske aktivist og journalist Roman Protasevitj.

Mindre end et døgn inden var han ankommet til lufthavnen i den græske hovedstad, Athen. Men allerede ved gaten bemærkede han, at noget var galt.

Det beskriver chefredaktøren på det hviderussiske oppositionsmedie Nexta, som Raman Pratasevich var medstifter af, Tadeusz Giczan.

»Vi ved, at FSB-agenter boardede flyet her til morgen i Athen sammen Roman Protasevitj (han så nogle suspekt udseende personer tage billeder af ham ved gaten),« skriver han blandt andet på Twitter.

Den første del af flyveturen, som gik fra den græske storby til Litauens hovedstad, Vilnius, forløb efter planen.

Det ændrede sig, da Ryanair 4978-flyet ramte hviderussisk luftrum.

Alle om bord gik i panik, fordi vi troede, vi ville styrte ned Passager om bord på Ryanair 4978

Her satte de fire russiske FSB-agenter gang i det, der kan ligne en sirligt tilrettelagt plan.

Hvad der præcis blev kommunikeret mellem agenterne og personalet ombord på flyet, står ikke klart. Men klart står det, at Ryanair-crewet blev gjort opmærksom på en form for bombetrussel.

De hviderussiske myndigheder har senere beskrevet, hvordan de mener, den palæstinensiske Hamas-bevægelse stod bag. Den påstand bestrides fra flere sider.

Men alene truslen og de involverede agenters insisteren over for flypersonalet endte med at overbevise kaptajnen til at omdirigere flyet.

Den rute, som Ryanair-fly 4978 tog søndag. Foto: FLIGHTRADAR24.COM Vis mere Den rute, som Ryanair-fly 4978 tog søndag. Foto: FLIGHTRADAR24.COM

Stik øst. Fulgt af en russisk produceret MiG 29-jager.

Ryanair-flyet var eller begyndt sin indflyvning til Vilnius, da ændringen ud af det blå indtraf for passagererne.

»Alle ombord gik i panik, fordi vi troede, vi ville styrte ned. Der var et pludseligt dyk, hvor højden ændrede sig drastisk. Det var meget voldsomt. Jeg har aldrig oplevet sådan noget i et fly før. Alle var i chok,« forklarer en passager om bord på flyet ved navn Raselle Grigoreyva til ABC News.

Umiddelbart var der ikke meldinger til passagererne om, hvad der foregik. Men efter flyet var landet i Minsk-2-lufthavnen, lød beskeden, at flyet var på jorden grundet tekniske problemer.

Der venter mig dødsstraf i Hviderusland. Raman Pratasevich

Roman Protasevitj selv havde måske en idé om, hvad der skulle til at ske.

En person, der sad lige foran journalisten, fortæller til det litauiske medie LRT, hvordan han reagerede.

»En mand, der sad sammen med sin kæreste på rækken bag mig, gik i panik. Det var tydeligt. Som jeg forstår det, så var han journalist. Han panikkede, fordi vi landede i Minsk,« forklarer Marius Rutkauskas til mediet.

Og så fortæller han det sidste, han hørte Roman Protasevitj sige:

Den hviderussiske journalist Raman Pratasevich. Foto: - Vis mere Den hviderussiske journalist Raman Pratasevich. Foto: -

»Der venter mig dødsstraf i Hviderusland.«

Ikke længe efter blev passagererne bedt om at forlade flyet. En række brandbiler var ankommet til området. Det samme var militærenheder.

Fem efter fem blev de ledt ud og tjekket af personale fra myndighederne. Roman Protasevitj blev tjekket ekstra grundigt.

Så blev han og den forlovede – den russiske kvinde Sofia Sapega – ført væk fra flyet, mens de andre passagerer efter noget tid fik lov til at genboarde flyet.

Da flyet efter flere timer fik lov til at genoptage sin rejse mod Vilnius, var det med seks færre personer end det, der stod på i Athen.

Roman Protasevitj og hans forlovede var borte. Det samme var de fire FSB-agenter.

Ikke længe efter spredte nyheden sig som russisk permafrost i november.

En af de skarpeste kritikere var den hviderussiske oppositionsleder, Svetlana Tsikhanouskaya. I et interview med B.T. kommer hendes højre hånd, Franak Viacorka, med skarp kritik af hele sagen og den hviderussiske præsident, Alexander Lukasjenko, som netop Tsikhanouskaya tabte et meget omstridt valg til sidste år.

Franak Viacorka, seniorrådgiver til den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanouskaya. Vis mere Franak Viacorka, seniorrådgiver til den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanouskaya.

»Jeg ser det her som en spontan handling fra Lukasjenkos side. Han er ved at miste legitimitet og magt, så han vil vise sig selv som en fortsat stærk mand, der kan handle. Han er ligeglad med, hvad resten af verden tænker. Han er en tsar i Hviderusland, der forsøger at gøre landet til et nyt Nordkorea,« siger Franak Viacorka.

Ikke længe efter begyndte rygterne om Roman Protasevitj at florere.

Flere steder på sociale medier kunne man læse, at den kendte hviderussiske journalist var alvorligt syg med hjerteproblemer i sin celle i et af Lukasjenkos fængsler.

Og så pludselig dukkede han op på videoen.

Siddende i en mørkeblå hættetrøje med hænderne flettet over et lysbrunt træbord. En pakke smøger ved hans venstre hånd og det, der ligner et lille blåt mærke, i panden.

Can someone who speaks the language explain a little bit of what he’s saying? Would be extremely grateful. — Jack Parrock (@jackeparrock) May 24, 2021

Løst oversat siger han:

»Hej, mit navn er Roman Protasevitj. I går blev jeg tilbageholdt af indenrigsministeriet i lufthavnen. Nu er jeg i Minsk Fængsel nr. 1. Jeg har ikke problemer med mit helbred, inklusiv mit hjerte eller andre dele af min krop. Personalet har behandlet mig korrekt og efter loven. Jeg samarbejder med efterforskningen. Jeg tilstår at have organiseret masseoptøjer.«

Videoen har ikke umiddelbart haft den effekt, de hviderussiske myndigheder kunne have håbet.

Sent mandag aften besluttede EUs stats- og regeringsledere at anbefale yderligere sanktioner mod Hviderusland samt en klar opfordring til handelsblokkens flyselskaber om for fremtiden at undgå hviderussisk luftrum.

Ikke længe efter manifesterede det sig fysisk, da et fly fra det ungarskejede Wizz Air skulle flyve fra Kiev i Ukraine til Tallinn i Estland. En rute, hvor størstedelen af turen går over Hviderusland.

Således så en rute fra et Wizz Air-fly fra Kiev til Tallinn ud mandag Foto: Flightradar24 Vis mere Således så en rute fra et Wizz Air-fly fra Kiev til Tallinn ud mandag Foto: Flightradar24

Roman Protasevitj er fortsat i de hviderussiske myndigheders varetægt.

Hans helbredsmæssige tilstand kendes ikke.