Fredag aften tog 42-årige David Polfliet fra sit hjem i den belgiske by Sinaii.

Planen var, at han skulle mødes med en ung mand, han havde skrevet med på datingappen Grindr, hvor homoseksuelle personer jagter kærligheden.

Det skulle dog vise sig, at David Polfliet var blevet lokket i en fælde.

Stævnemødet skulle nemlig efter planen foregå i en bypark i Beveren, men her blev David Polfliet i stedet mødt af tre unge drenge, der havde lavet en falsk profil på datingappen.

De tre unge gik straks til angreb på den 42-årige belgier, der blev overdynget med slag og knivstik.

Det skriver TV 2.

Overfaldet var så brutalt, at forbipasserende lørdag morgen fandt Davids lig bag nogle buske.

Mandag blev tre drenge i alderen 16 til 17 år anholdt for drabet, der har rystet den belgiske befolkning.

Med til historien hører nemlig også, at der de seneste uger har været to lignende episoder i det samme områder, hvor homoseksuelle mænd er blevet lokket i en fælde gennem Grindr og derefter blevet udsat for vold.

De anholdte er nu varetægtsfængslet, mens den belgiske befolkning på de sociale medier viser deres støtte efter drabet.

Går man ind på Twitter, kan man eksempelvis se, hvordan hashtagget #loveislove og #homohaat (homohad, red.) er populære.

Derudover kunne man mandag aften eksempelvis også se fodboldklubben Gents stadion lyst op med de regnbuefarver, der kendetegner kampen for bedre vilkår for LBGTQ+-miljøet.