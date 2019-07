Størknet blod sidder i plamager rundt på hagen, halsen og i nakken, mens mere friske, røde dråber ser ud til at være på vej frem fra flængen, der skærer sig ned under hans ører.

Det voldsomme billede (der kan ses længere nede i artiklen, red.) af de skader, som en ung norsk teenager fik under en voldshændelse på den græske ferieø Ios, blev torsdag frigivet.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

Den 18-årige teenager blev skadet, da han natten til mandag blandt andet blev stukket i sin hals med det, der menes at kunne være et skår fra en knust glasflaske.

Til Dagbladet fortæller hans bistandsadvokat, Marte Svarstad Brodtkorb:

»Han (teenageren, red.) har det efter omstændighederne godt, men er præget af sagen.«

Den unge norske mand kom hjem til Norge onsdag aften, mens det græske politi fortsætter med at efterforske hændelsen.

En anden 18-årig norsk teenager er blevet sigtet for drabsforsøg. De to var sammen på den græske ferieø med flere hundrede af andre 'russere' (kommende studenter i Norge, red.), da voldshændelsen fandt sted natten til mandag.

Den sigtedes forsvarer har tidligere forklaret, at de to unge mænd var venner, men at de havde haft en 'personlig konflikt' gennem noget tid.

»Han (den sigtede, red.) mener, at situationen udviklede sig på baggrund af, at den anden person opførte sig provokerende,« har den sigtedes advokat, Kim Gerdts, tidligere fortalt til Dagbladet, ligesom han kaldte det for 'tilfældigt', hvem der blev gerningsmand og offer i den pågældende situation.

Sådan ser familien til den 18-årige, der kom alvorligt til skade, dog ikke på sagen.

»Det var ikke en slåskamp mellem venner, sådan som det er forsøgt fremstillet i pressen. Som familien ser det, er det ikke tilfældigt, at sigtelsen lyder på drabsforsøg,« forklarer familien gennem bistandsadvokaten Marte Svarstad Brodtkorb til norsk TV 2.

Den sigtede har ifølge det norske medie forklaret, at han var involveret i slåskampen, men ifølge ham havde han ikke til hensigt at dræbe. Derfor nægter han sig skyldig i drabsforsøg.

Han blev løsladt onsdag efter at have været i politiets varetægt i to dage, og han har nu rejst hjem til Norge.

Det er planen, at han rejser tilbage til den græske ø, når retssagen går i gang om et halvt års tid.

