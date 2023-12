Krigen i Ukraine går om få måneder ind i sit tredje år. Og det begynder at kunne ses en lang række steder rundt om i det østeuropæiske land.

Smadret infrastruktur, smadrede byer, smadrede liv. Et nyligt offentliggjort billede viser på uhyggelig vis den ødelæggelse, der har fundet sted.

»Hvordan er det her forskelligt fra at bruge atomvåben fra russisk side?«

Sådan lød spørgsmålet fra den efterhånden berømte, ukrainske journalist og krigsreporter Illia Ponomarenko på X lørdag.

Her delte han et billede fra den ukrainske generalstab af den østukrainske by Marinka.

Men at kalde det, man ser på billedet, for en by, er formentlig en overdrivelse.

I stedet ligner det meget mere en stor bunke ruiner bredt over et større område.

Marinka ligger lige vest for den russiskbesatte storby Donetsk.

Sådan ser Marinka ud fra oven. Bombet til uigenkendelighed.

Byen har været genstand for Ruslands bombardementer siden 2014, hvor russiskstøttede militser gik ind i Østukraine og besatte store områder i Donbas.

Men siden november 2022 har byen mere eller mindre været en ruin, hvor alle civile er blevet evakueret.

Det er med andre ord ikke et nyt billede, at Marinka er blevet sønderbombet og ligner scenerne fra et mareridt.

En anden kendt krigsjournalist i form af tyske Bilds Julian Röpcke svarer på opslaget fra Ponomarenko med et splitbillede af først Hiroshima, efter atombomben gik af og så Marinka.

Helt kort skriver han: 'Præcis'.

Netop den form for fuldstændig ødelæggelse af hele byer er en ting, Rusland er kendt for.

Ikke kun i Ukraine, hvor byer som Bakhmut og Soledar nærmest er blevet lagt øde, men også i Tjetjenien og Syrien har Rusland benyttet sig af den såkaldte 'brændt jord'-strategi, hvor alt bombes sønder og sammen.

Inden Marinka blev bombet til uigenkendelighed, boede der omkring 10.000 mennesker.