De frygtelige hændelser fortsætter i Ukraine.

Dagen igennem har russiske raketter ramt forskellige steder i Ukraine, blandt andet en boligblok.

Det oplyser Kyrylo Tymosjenko fra Ukraines præsidentkontor.

Han har delt flere fotoer af de voldsomme ødelæggelser og oplyser, at et missil forårsagede skaderne på beboelsesejendommen i den ukrainske by Dnipro.

Flere frygtes fanget under murbrokkerne. Foto: Kyrylo Tymoshenko Vis mere Flere frygtes fanget under murbrokkerne. Foto: Kyrylo Tymoshenko

Lige nu foregår redningsarbejdet, men Tymosjenko oplyser, at man frygter, der er mange dødsfald – og at der kan ligge folk under murbrokkerne.

På videoer, der florerer på sociale medier, kan man høre skrækindjagende skrig, efter det russiske missil ramte. Borgmesteren i Dnipro, Borys Filatov, siger, at redningsarbejdet kommer til at fortsætte hele natten.

Lige nu lyder det, at mindst fem personer er blevet dræbt, mens 27 personer er blevet såret af angrebet.

Også i Kharkiv, Lviv og i hovedstaden Kyiv er der meldinger om angreb i dag.