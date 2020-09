Mindst tre personer har mistet livet, mens dusinvis er kommet til skade.

Det er indtil videre de menneskelige omkostninger, som tyfonen Maysak har krævet på den russiske østkyst. Dertil kommer alle de materielle skader og gener, som befolkningen nu oplever, efter at voldsomme vinde har hærget torsdag.

Tyfonen ramte Rusland og den store havneby, Vladivostok, efter blandt andet at have forårsaget at et skib forliste sydvest for Japan. 42 søfolk savnes stadig som følgende af denne hændelse.

Videooptagelser fra Vladivostok viser, hvordan lokale har oplevet den ekstreme blæst. Mens en kvinde lader til at kæmpe for sit liv, mens hun af alle kræfter klamrer sig til en lygtepæl, viser andre optagelser, at en kvinde bliver ramt af noget, der kunne ligne løsrevet byggemateriel.

På havnen i Vladivostok, hvor fartøjer tlihørende den russiske stillehavsflåde, ligger til, rev en flydebro sig løs. Den ramte og forårsagede skader på flere af krigsfartøjerne, skriver Moscow Times.

Da en såkaldt flydekran brutalt blev tvunget på land nær Vladivostok, omkom to ud af ni besætningsmedlemmer.

Én person mistede derudover livet, da et træ væltede ned over vedkommende i en landsby i området, skriver avisen.

Ifølge Daily Mail nåede vindene fra Maysak op på 144 kilometer i timen. Titusinder af husstande meldes nu uden strøm.

Vladivostok er også ramt af oversvømmelser og medfølgende ødelæggelser som følge af tyfonen.