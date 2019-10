En kvinde bliver skubbet så kraftigt i brystet, at hun falder bagud og lander på jorden.

Hurtigt kommer en mand i sort t-shirt til og hjælper hende op fra jorden, men så får han det spanske politis vrede at mærke.

Først får han et skub i ryggen, hvorefter han tager hænderne op for at signalere, at han nok skal gå væk, og at han ikke er ude på ballade.

Men så kommer der ét slag med kniplen. Og et til. Og et til. I alt får han ti slag på kroppen og et par skub, mens han går med ryggen til politiet.

Extreme police violence in the streets of Barcelona. pic.twitter.com/uxEcyFtb8v — Catalans for Yes (@CatalansForYes) October 18, 2019

Sådan fremgår det af en video, som du kan se ovenfor, der sammen med flere andre videoer blevet delt heftigt på de sociale medier i Spanien, og som de spanske tv-stationer også har debatteret hele dagen.

Fælles for alle videoerne er, at de viser en særdeles hårdhændet behandling af de catalanske demonstranter fra det spanske politis side de seneste par dage.

Herunder kan du se en video, hvor de mange episoder er blevet samlet.

La policia española lleva 5 dias reprimiendo en Cataluña. Cada dia cientos de imágenes de violencia cada dia. Un -muy pequeño resumen- de lo que está pasando en las calles de Barcelona. El Gobierno teme que esto se vea fuera de España. Ayúdanos a difundir. pic.twitter.com/22011HERqW — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) October 19, 2019

Og det er noget, der har fået blodtrykket op hos de mange demonstranter.

»Politiet er jo syge. Det er helt vildt. De er kun kommet for at slås,« fortæller 38-årige Javiér, der hverken vil have sit efternavn frem eller vise sit ansigt, da B.T. møder ham før lørdagens demonstration på Place d' Urquinaona.

Og sådan er det med alle dem, vi taler med.

De fortæller, at de ikke tør stå frem med billede eller navn, selvom det 'blot' er et dansk medie, fordi politiet ifølge catalanerne har været så voldsomme.

»De har slået på mine brødre og søstre i denne by de sidste par dage. De skal bare forsvinde,« siger en kvinde med et catalansk flag rundt om panden.

epa07931532 A group of police officers detain a demonstrator during the clashes after thousands of people took part in one of the so-called 'Marches for Freedom' in Barcelona, Spain, 18 October 2019. EPA/MARTA PEREZ Foto: MARTA PEREZ

Og du skal bide mærke i den sidste del af det citat.

»De skal bare forsvinde«.

Det er nemlig det, der er hele humlen.

For selvom demonstrationerne foregår i Barcelona, så er det ikke det catalanske politi, der står med skjold foran sig og kaster med tåregasgranater, når urolighederne tager til.

Nej, det er det nationale spanske politikorps, der er specialiseret i demonstrationer og optøjer.

Men sagen er jo den, at catalanerne kæmper for at løsrive sig fra resten af landet, så når der kommer et politikorps til byen, som netop repræsenterer den del, så bliver hadet større.

Og det had var slet ikke svært at mærke under fredagens optøjer.

Hver eneste gang politiets helikopter svævede over Placa de Catalunya, hvor B.T.'s journalist og flere tusinder demonstranter befandt sig, piftede den store menneskemængde og rakte deres mellemfinger op i luften.

Og på samme måde blev der jublet, hver eneste gang der lød et stort brag fra fyrværkeri kastet mod politiet.

Det endte da også med voldsomme kampe med politiet fredag, efter der ved 22.00-tiden pludselig udbrød kaos i det centrale Barcelona.

I alt blev 83 demonstranter anholdt, og mere end 100, herunder politibetjente, blev sårede.

Og de voldsomme kampe mellem demonstranter og det spanske politi kan meget vel gentage sig selv lørdag aften, hvor der demonstreres flere steder i byen.