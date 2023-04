Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De to videoer er særdeles brutale.

Og de skulle angivelig vise, hvordan russiske soldater har halshugget ukrainske soldater på slagmarken i Ukraine.

Endnu er det ikke verificeret, hvad der rent faktisk foregår på de korte klip – eller hvornår de optaget, men ifølge CNN kan den ene video være optaget for ganske nylig, mens den anden muligvis er noget ældre.

Med de forbehold siger Kenneth Øhlenschlæger Buhl, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med speciale i folkeret og krigens love, da han får forelagt indholdet:

»Det lyder som en summarisk henrettelse. Det er jo en åbenlys krigsforbrydelse. Der er ikke så meget at rafle om i den sammenhæng,« konkluderer han om den ene video med en decideret halshugning af en ukrainsk soldat.

Videoerne er først dukket op på henholdsvis Twitter og Telegram.

Den ene video menes at være fra i sommer bedømt ud fra, hvor grøn den omkringliggende natur er, mens den anden video kan være optaget for nylig – angivelig ved Bakhmut.

I flere dage har de floreret på sociale medier, og ikke mindst videoen med halshugningen har udløst forargelse. Onsdag formiddag har den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, så også reageret.

Volodymyr Zelenskyj viser tydelig væmmelse i den video, han onsdag har lagt ud på Facebook. Foto: Facebook Vis mere Volodymyr Zelenskyj viser tydelig væmmelse i den video, han onsdag har lagt ud på Facebook. Foto: Facebook

'Hele verden må se den video. Det er en video, der viser, hvordan Rusland er,' siger han i en udtalelse på Facebook, hvor han opfordrer til, at de ansvarlige bliver straffet:

'Der er ikke tale om et uheld, der er ikke tale om en enkeltstående hændelse. Det er sket før, det er sket i Butja. Tusindvis af gange. Alle må reagere, enhver verdensleder. Forvent ikke, at det vil blive glemt med tiden. Vi kommer ikke til at glemme noget. Vi kommer heller ikke til at tilgive morderne.'

Dmytro Kuleba, Ukraines udenrigsminister, har onsdag også reageret på Twitter:

'Der cirkulerer en forfærdelig video online af en ukrainsk krigsfange, der bliver halshugget. Det er absurd, at Rusland – der er værre end IS – i øjeblikket står i spidsen for FNs Sikkerhedsråd. De russiske terrorister skal sparkes ud af Ukraine og blive holdt ansvarlige for deres forbrydelser,' lyder det her.

Det skal understreges, at videoerne altså endnu ikke er verificeret. Det vides altså eksempelvis ikke med sikkerhed, om en eller flere ukrainske soldater rent faktisk er blevet halshugget.

Kenneth Øhlenschlæger Buhl fra Forsvarsakademiet siger, at han desværre ikke vil blive overrasket, hvis de viser sig at være ægte.

Det skyldes den »massive dehumaniseringskampagne, der allerede siden før krigens begyndelse er kørt fra russisk side over for Ukraine«.

»Det er et gammelkendt fænomen, at når man får at vide, at dine modstandere ikke er rigtige mennesker, er man mere tilbøjelig til at behandle dem grusomt,« siger Kenneth Øhlenschlæger Buhl.

Men hvorfor overhovedet optage en video af det, der ligner en åbenlys krigsforbrydelse? Med risiko og sandsynlighed for, at den vil ende på sociale medier.

Det er således ikke første gang under den lidt over et år gamle krig, at grumme optagelser tilsyneladende lavet af russerne selv er dukket op.

»Man har tit spurgt om, hvorfor gør russerne det her. Hvorfor filmer de deres egne forbrydelser og dermed kriminaliserer sig selv? Det meget korte svar er, at russerne har det helt fint med at være kendt som værende brutale. Det giver i deres verden en respekt fra fjenden,« siger Kenneth Øhlenschlæger Buhl, Forsvarsakademiet.

Han påpeger, at det er samme 'logik', som man tidligere har set al-Qaeda anvende. Den islamistiske terrorgruppe benyttede sig også af henrettelsesvideoer.

»Du kan måske forestille dig, hvad det giver af indtryk, hvis du ved, at du er oppe mod sådan en fjende?« spørger Kenneth Øhlenschlæger Buhl.

Det russiske præsidentkontor har onsdag middag reageret på den video, hvorpå man angivelig ser en ukrainsk soldat blive halshugget. Den bliver kaldt »forfærdelig«.

Samtidig opfordres der ifølge nyhedsbureauet Reuters til, at videoens ægthed bliver undersøgt.

Er den det, vil den ifølge Kenneth Øhlenschlæger Buhl fra Forsvarsakademiet kunne blive brugt til at retsforfølge de ansvarlige.