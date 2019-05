En person er dræbt, og mindst 130 personer er såret, efter at en række tornadoer har hærget i de amerikanske delstater Ohio og Indiana.

Tornadoerne er blandt de 55 tornadoer, som ifølge meteorologer kan have ramt i alt otte midtvestlige delstater mandag og tirsdag.

Talrige hjem er blevet ødelagt, og skoleåret for mange elever er blevet afsluttet tidligt på grund af smadrede skolebygninger.

Nogle af de værste ødelæggelser er sket i Ohio, hvor guvernør Mike DeWine har erklæret undtagelsestilstand i tre hårdtramte områder.

Dermed kan delstaten suspendere normale procedurer for hurtigere at kunne levere forsyninger såsom vand og generatorer.

En 82-årig mand har mistet livet i byen Celina i Ohio. Han blev dræbt, da en parkeret bil blev blæst ind i hans hus.

Det bekræfter byens borgmesteren, Jeffrey Hazel, tirsdag.

»Der er områder (i byen, red.), der ligner krigszoner,« siger borgmesteren.

Der har mandag og tirsdag været 14 mulige tornadoer i Indiana, 12 i Colorado, 9 i Ohio, 7 i Iowa, 5 i Nebraska, 4 i Illinois, 3 i Minnesota og 1 i Idaho.

De seneste uger har USA været plaget af et usædvanligt højt antal tornadoer, og ifølge meteorologer kan det fortsætte et godt stykke tid endnu.

Mandag var den 11. dag i træk, hvor der har været mere end 8 tornadoer i USA. Det siger meteorologen Patrick Marsh fra Storm Prediction Center.

Man skal helt tilbage til 1980 for at finde et lignende tilfælde i USA.

»Vi ser meget høje tal i disse dage, og det er absolut usædvanligt,« siger Patrick Marsh.

Onsdag i sidste uge blev tre mennesker dræbt af det voldsomme uvejr i Missouri. Her blev delstatshovedstaden, Jefferson City, ramt af voldsomme ødelæggelser og oversvømmelser.

/ritzau/AP