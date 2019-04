Tornadoer i byen Lufkin fik et stort træ til at vælte ned over en bil. Det kostede to børn livet.

En række voldsomme storme har de seneste dage raset over det sydlige USA, og lørdag kostede uvejret to børn livet.

To tornadoer fik et stort træ i byen Lufkin i delstaten Texas til at vælte ned over en families bil, og de to børn, der sad på bagsædet, blev dræbt.

De var henholdsvis tre og otte år gamle. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge Alton Lenderman, der er sherif i Angelina County, hvor Lufkin ligger, oplyser, at forældrene ikke kom til skade.

Lufkin ligger cirka 185 kilometer nord for storbyen Houston.

Samtidig blev også byen Franklin i det centrale Texas ramt af tornadoer lørdag. Her er huse styrtet sammen og flere mennesker kommet til skade.

Ifølge det lokale politi er to mennesker blevet indlagt med alvorlige skader.

Stormene raser over delstaterne Texas, Louisiana og Mississippi. I de to sidstnævnte stater er titusindvis af indbyggere uden strøm.

