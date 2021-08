For nu fjerde dag i streg kæmper græske brandmyndigheder med utæmmelige skovbrande.

Tusindvis af mennesker blev fredag tvunget væk fra deres hjem i det nordlige Athen efter flere skovbrande har bredt sig i de omkringliggende regioner.

Brandene har også kostet en 38-årig mand livet. Manden havde meldt sig frivilligt til at hjælpe med standsningen af brandene, men gik på tragisk vis bort, da han blev ramt af en væltet elektricitetspæl.

Yderligere to frivillige lå torsdag aften indlagt med respirator på KAT-hospitalet i Athen. Begge har alvorlige forbrændinger og deres tilstand betegnes som kritisk.

Næste 150 skovbrande er registreret på landsplan. Foto: Ritzau Scanpix Foto: ALEXANDROS AVRAMIDIS

Det skriver det græske medie ekathimerini.com.

Det eskalerede for alvor, da en brand brød ud i Vasilika Parnitha-området to dage efter den første brand. Branden satte gang i flere brande, der var umulige at kontrollere for brandfolkene. Kraftigt blæsevejr gjorde ikke betingelserne nemmere.

I alt er der ifølge det græske medie registreret 145 brande i landet.

Flere områder er evakueret og allerede midt på dagen var der sendt 13 evakuerings-påbud ud.

Tusindvis af grækere må flygte fra flammerne. Foto: RItzau Scanpix Foto: EUROKINISSI

De tre områder Polydendri, Kapandriti og Ippokrateios Politeia har i perioder ikke kunne få hverken strøm eller vand, da brandene har beskadiget et vigtigt kraftværk.

Det tyder ikke på, at det er muligt at tæmme brandene lige foreløbig. Grækenlands premierminister kom fredag således med en mere end almindelig trist udmelding til befolkningen på nationalt tv.

»Desværre har vi endnu ikke set det værste,« sagde premierminister Kyriakos Mitsotakis.