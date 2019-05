Et kupforsøg er nedkæmpet, hævder Venezuelas præsident Maduro, mens oppositionsleder Guaidó lover nye protester onsdag.

Tirsdag udbrød der voldsomme kampe i gaderne i Caracas mellem regeringsfjendtlige demonstranter og præsident Nicolás Maduros styrker.

Demonstranter kræver præsidentens afgang og støtter oppositionsleder Juan Guaidó.

Urolighederne brød ud efter, at netop Guaidó i en video proklamerede, at præsidenten ikke længere har militærets støtte. Samtidig opfordrede han til opstand mod præsident Maduro.

Kort efter var hovedstaden forvandlet til en krigszone med vrede demonstranter, tåregas, og kampklare soldater.

Kort efter var hovedstaden forvandlet til en krigszone med vrede demonstranter, tåregas, og kampklare soldater.

På en videooptagelse fra urolighederne kan man se, hvordan en pansret mandskabsvogn fra regeringsstyrkerne pløjer direkte ind i en gruppe af demonstranter uden for en militærbase i hovedstaden.

Demonstranterne kastede med sten og slog på køretøjet med kæppe.

Ifølge CNN blev mindst 70 mennesker såret under tirsdagens gadekampe.

Lokale regeringsfjendtlige demonstranter er gået på gaden for at bakke op om Juan Guaidó.

Som modtræk mod urolighederne gik præsidenten tirsdag aften på nationalt tv og understregede, at 'et kupforsøg' mod ham er blevet slået ned, og at militære topfolk støtter ham.

»Jeg takker jer for jeres markante, loyale og modige indsats. I har slået ned på den mindre gruppe af modstandere, som prøvede at fylde Venezuela med vold,« sagde han ifølge CNN til landets militær.

USA's udenrigsminister Mike Pompeo sagde tirsdag, at amerikanerne havde oplysninger om, at Maduro havde været klar til at forlade sit land.

Det afviste Maduro dog selv på den kraftigste i sin tv-tale.

Efter præsidentens tale svarede oppositionslederen igen ved at poste en video på Twitter, hvor han opfordrer befolkningen til at fortsætte protesterne.

Den 35-årige oppositionsleder, Juan Guaidó, er i åbent opgør med præsident Maduro. Han mener, at Maduros valgsejr sidste år i maj var ulovlig. Det har fået ham til at udnævne sig selv som midlertidig præsident. Han anerkendes af blandt andet af USA og flere EU-lande - heriblandt Danmark.

USA har i en erklæring tirsdag meldt ud, at de støtter den venezuelanske oppositionsleder og hans opfordring til militær opstand.

Også den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen, har i et tweet tirsdag eftermiddag understreget den danske støtte til Guaidó.