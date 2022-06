Lyt til artiklen

Klokken 13.38 lørdag fik alarmcentralen i den amerikanske delstat Idaho et opkald fra en bekymret borger.

Personen havde set noget yderst mærkeligt på en parkeringsplads ved et lokalt hotel i byen Coeur d'Alene.

Opkaldet skulle vise sig at være føre frem til et voldsomt fund.

For bare ti minutter senere kunne politiet i Coeur d'Alene stoppe en tungt læsset U-Haul-flyttevogn.

Ikke langt fra det område i byen, hvor der lørdag skulle finde et Pride-event sted.

Da bagsmækken på flyttevognen blev åbnet, stod det lysende klart, hvorfor en bekymret borger kort forinden havde ringet 911.

Ud væltede en stor gruppe mænd iklædt matchende khakibukser, mørkeblå T-shirts, hvide masker og solbriller, der dækkede ansigtet, samt khaki kasket.

Flere af personerne var også klædt til kamp med skudsikre veste og benskinner. Og i flyttevognen blev der fundet yderligere kampudstyr samt mindst en røgbombe.

Billede af en række medlemmer af Patriot Front, som blev anholdt i Idaho lørdag. Foto: NORTH COUNTRY OFF GRID/YOUTUBE

I alt kunne svært bevæbnet politi og indsatsstyrke anholde 31 personer, som blev placeret på deres knæ, tæt på det sted, hvor flyttevognen blev stoppet, mens politiet undersøgte stedet nærmere.

Allerede inden ansigtsmaskerne blev taget ned, stod det klart, at der var tale om en opsigtsvækkende anholdelse.

Men da det begyndte at gå op for politiet i Coeur d'Alene, hvilken gruppering de havde fået fat i, stod situationens alvor først rigtig klar for dem.

Blandt de anholdte var nemlig en blot 23-årig mand med langt hår og et markant skæg.

Hans navn er Thomas Ryan Rousseau og har siden 2017 været kendt som lederen af den stærkt nationalistiske og højreorienterede gruppe Patriot Front.

Gruppen har sin udløber i en demonstration i Charlottesville, Virginia, i 2017.

Her mødte hundredvis af unge hvide nynazister og nationalister op for at demonstrere med fakler. Siden udviklede en moddemonstration sig dødeligt, da en hvid nationalist kørte ind i en menneskemængde.

Billederne fra Charlottesville er efterfølgende blevet et symbol på den markante fremgang, den yderste amerikanske højrefløj oplevede under den tidligere præsident Donald Trump.

Thomas Ryan Rousseau, grundlæggeren af Patriot Front, efter anholdelsen i Idaho lørdag. Foto: KOOTENAI COUNTY SHERIFF'S OFFICE

Thomas Ryan Rousseau var dog ikke enig i alt, der udspillede sig i Charlottesville.

Og sammen med en række andre højreorienterede dannede han derfor Patriot Front af resterne af den frygtede gruppe Vanguard America, som længe var anset for at være blandt de mest yderligtgående på den amerikanske højrefløj.

Hvad de 31 anholdte nynazister havde i støbeskeen i deres U-Haul-flyttevogn, mens de lørdag var på vej til det område i Coeur d'Alene, hvor en Pride skulle finde sted, står ikke endegyldigt klart.

Men man kan få en idé ved at se på flere forskellige faktorer.

Først er der sigtelsen, som de 31 medlemmer af Patriot Front står foran. Den lyder på 'planlægning af optøjer', hvilket kunne indikere, at myndighederne forventede, at gruppen ville forstyre den planlagte Pride i byen.

Gruppens brug af skudsikre veste, benskinner og mindst én røgbombe kunne samtidig indikere, at de ikke havde planlagt, at det skulle gå stille for sig.

Og så er der Patriot Fronts tidligere offentlige optrædener. Ikke mindst en opsigtsvækkende en i begyndelsen af december sidste år.

Her gik en lang række unge hvide mænd iført khakibukser, mørkeblå trøjer, hvide ansigtsmasker og khaki kasket gennem den amerikanske hovedstad, Washington D.C., i det, der bedst kan beskrives som en march med amerikanske flag til lyden af en tromme.

Patriot Front-medlemmerne var dækket helt til. Foto: KXLY

Her blev de mange medlemmer af Patriot Front mødt af lokale i deres tur fra Lincoln Memorial og gennem The National Mall med tilråb og hovedrysten, inden de noget tid senere, da mørket var ved at falde på, kravlede ind i i U-Haul-flyttevogn.

Lyder det bekendt?

Også tilbage i december sidste år bar de nynazistiske demonstranter tydeligt kampudstyr i form af skudsikre veste, benskinner og i enkelte tilfælde skjolde.

Hvad Patriot Front dog ikke havde tilbage i december – og som har vakt yderligere opsigt – er nogle stykker papir, der blev fundet i deres flyttevogn.

På dem var skrevet en semidetaljeret plan for at lave optøjer i forbindelse med Priden i Coeur d'Alene samt i handelsområdet i centrum af byen.

Hvad 'optøjer' præcis skulle være endt med, ved ingen.

Det forhindrede et opkald til alarmcentralen lørdag klokken 13.38.