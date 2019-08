Gadekampe ved al-Aqsa moskéen ryster Jerusalem på dag, hvor både jøder og muslimer markerer religiøs højtid.

Israelsk politi og palæstinensere udkæmpede søndag gadekampe ved et de hellige steder i Jerusalem, mens både muslimer og jøder fejrede religiøse højtider.

Samtidig var der uro ved grænsen til Gaza. En palæstinenser skød mod israelske soldater, som besvarede ilden og dræbte angrebsmanden.

Det var det tredje blodige sammenstød i området i denne uge.

Under sammenstødene i Jerusalem anvendte politiet chokgranater, da palæstinensere optrappede protestaktioner ved al-Aqsa-moskéen og Klippemoskeen på Tempelbjerget.

Moskéerne, der er islams tredjehelligste sted, ligger ved jødernes helligste sted, Grædemuren, som er det eneste tilbageværende af jødernes gamle tempel.

Ifølge palæstinensiske Røde Halvmåne er mindst 14 personer blevet såret og bragt til hospitaler under sammenstødene.

Palæstinensere kastede sten og andre genstand mod sikkerhedsstyrkerne.

Sammenstødene sker under den muslimske højtid eid og den jødiske helligdag Tisha B'av, hvor mange troende valfarter til de hellige steder.

Den jødiske helligdag Tisha B'av er mindedag for de to templer, som romerne ødelagde for omkring 2000 år siden.

I et forsøg på at mindske spændingerne havde politiet forbudt jøder at besøge området søndag. Men muslimer mener, at de alligevel ville få adgang og indledte protestaktioner. Derefter kom det til gadekampe med politistyrken på stedet.

- Det er vores moské. Det er vores eid, sagde en 32-årig palæstinensisk kvinde, Assisa Abu Sneineh, da gadekampene begyndte.

- Pludselig kom sikkerhedsstyrkerne og kastede chok- og røggranater.

De muslimske moskéer ligger i Østjerusalem, som har været besat af Israel siden Seksdageskrigen i 1967.

