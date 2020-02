Tyrkiet var lørdag ude og meddele, at landet ikke længere vil forhindre flygtninge og migranter i at krydse ind i Europa.

Det fik tusindvis af migranter - særligt fra Syrien - til at valfarte til den græsk-tyrkiske grænse i håb om at kunne rejse ind i Europa.

Her bliver de dog ifølge nyhedsbureauet AP mødt af græsk politi, der blandt andet forsøger at holde dem tilbage ved hjælp af tåregas.

Et angreb, som flere migranter angiveligt besvarer ved at kaste sten mod de græske betjente.

Græsk politi beskytter den græske grænse. Foto: HUSEYIN ALDEMIR

Grækenland oplyser, at de alene det seneste døgn har forhindret 4.000 illegale forsøg på at krydse grænsen.

Dog skulle adskillige migranter i løbet af natten til lørdag have haft held med at slippe ind i Europa.

Kaosset ved den græsk-tyrkiske grænse er opstået i kølvandet på et dødeligt angreb på tyrkiske tropper, som blev udført af den syriske regering tidligere på ugen, hvor 33 tyrkiske soldater mistede livet.

Luftangrebet fandt sted i Idlib - den sidste provins i Syrien, hvor syriske oprørsgrupper stadig sidder på markant territorium, og den optrappede situation i Idlib har medført en ny bølge af syriske flygtninge, der har sat kurs mod Tyrkiet.

En migrant kaster en tåregasbeholder mod græsk politi. (Photo by BULENT KILIC / AFP) Foto: BULENT KILIC

Dermed huser Tyrkiet omkring 3,7 millioner syriske flygtninge såvel som migranter fra andre lande som Afghanistan.

Som led i en aftale fra 2016 har EU bidraget med milliarder af euro til Tyrkiet, som til gengæld har begrænset antallet af flygtninge, der bevæger sig videre mod Europa. En aftale, som den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, nu beskylder EU for at have brudt.

»Vi sagde for flre måneder siden, at hvis det fortsætter på denne måde, så vil vi blive nødt til at åbne grænsen. De troede ikke på os, men vi åbnede grænsen i går,« sagde den tyrkiske præsident lørdag og tilføjede:

»Vi vil ikke lukke grænsen i den kommende periode, og dette vil fortsætte. Hvorfor? EU bliver nødt til at holde deres løfter. Vi er ikke nødsaget til at tage os af så mange flygtninge.«