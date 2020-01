For anden dag i træk foregår voldsomme protester foran den amerikanske ambassade i Bagdad, Irak.

Situationen er så alvorlig, at amerikanske marine-infanterister har affyret tåregas mod demonstranter, som brød ind i på ambassadens område og smadrede og satte ild til ambassadens reception, før de blev drevet væk igen.

Det skriver Associated Press.

Irakiske anti-terror enheder er blevet sendt ind for at beskytte ambassaden, ligesom USA har sendt yderligere kamptropper til mellemøsten på grund af situationen, skriver CNN.

Optøjerne foran ambassaden startede tirsdag, hvor hundredvis af demonstranter forsøgte at trænge ind på ambassaden, overdængede dens mure med kasteskyts og satte ild flere steder foran ambassaden.

Efter optøjerne tirsdag slog demonstranterne lejr foran ambassaden i telte for at signalere, at de ville fortsætte optøjerne – og som sagt så gjort.

Onsdag er demonstrationen fortsat og eskaleret.

De voldelige protester er svar på amerikanske luftangreb søndag, hvor det amerikanske luftvåben gik efter militser i Irak og Syrien, som er direkte støttet af Iran. 25 blev dræbt under angrebene og mere end 50 såret.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har bekræftet, at luftangrebene var svar på flere raketangreb rettet mod steder i Irak, hvor der befinder sig amerikanere.

I et af angrebene døde en amerikansk statsborger.

Donald Trump mener, at Iran står bag de voldsomme optøjer foran ambassaden i Bagdad og har udsendt en direkte trussel på Twitter.

’Iran vil blive stillet fuldt ud til ansvar for tabte liv eller skader ved nogle af vores faciliteter. De vil betale en STOR PRIS. Dette er ikke en advarsel, det er en trussel’, skriver Trump blandt andet på Twitter.

Senere på dagen udtalte Trump sig også om situationen kort på tv, hvor han luftede tanker om krig med Iran.

»Jeg tror ikke, det ville være en god idé for Iran,« sagde Trump om udsigterne til kamphandlinger og tilføjede så, at en eventuel krig ’ikke vil vare længe’, skriver CNN.

Den iranske udenrigsminister, Abbas Mousavi, har hårdnakket afvist alle beskyldninger om, at Iran har noget med protesterne at gøre.

Han mener i stedet, at optøjerne er udtryk for, at det irakiske folk er trætte af amerikanske luftangreb i landet, som han beskriver som ’kriminelle handlinger’.