Støtten fra USA og EU er stadig sværere at få, der er interne stridigheder i toppen af Ukraines ledelse, og Putin begynder at se mere og mere glad ud.

Tiderne er mere end almindelig svære for Ukraine. Det mener tre førende eksperter, som B.T. har talt med. Flere af dem er decideret bekymrede.

»Når jeg ser på det hele, så er jeg bekymret,« siger den danske Rusland-ekspert Flemming Splidsboel.

Og han er ikke alene.

»Hvad der bekymrer mig, er deres manglende mulighed for at skubbe Rusland ud af Ukraine uden tilstrækkelig – eller tidsmæssig – vestlig militær, efterretnings, diplomatisk og finansiel hjælp,« forklarer den tidligere australske general Mick Ryan til B.T.

De seneste uger og måneder er meget gået den gale vej for Ukraine.

Først var der den stort anlagte offensiv, som langt fra gik, som man havde håbet.

Så er der USA, hvor republikanerne blokerer for yderligere, store hjælpepakker.

Dertil er en række EU-lande begyndt at trække støtten helt eller delvist. Det betyder, at den militære hjælp fra en række af de nærmeste naboer er blevet mindre. Det er bedst eksemplificeret ved Viktor Orbán i Ungarn, der ønsker fredsforhandlinger hurtigst muligt.

Claus Mathiesen, studielektor ved Forsvarsakademiet, ser også en række mørke skyer i horisonten for Ukraine.

»Jeg er bekymret på Ukraines vegne. Men det har jeg været helt fra krigens begyndelse,« siger Claus Mathiesen.

Han ser dog også ting, som forklarer, hvorfor det netop nu ser skidt ud for Ukraine.

»Situationen ved fronten er stadig fastlåst. Rusland har ikke fået et stort gennembrud. I USA tegner der sig et noget broget billede. Det er hovedsageligt indenrigs. Det er alvorligt for Ukraine, men det har hele tiden været en udfordring med den amerikanske støtte,« siger Claus Mathiesen.

Han henviser til, at specielt republikanerne med den tidligere – og måske kommende – præsident Trump har sagt, at han vil trække støtten til Ukraine og afslutte krigen på én dag.

Selv om nogle europæiske lande er begyndt at trække støtten til Zelenskyjs kamp mod Putin, mener Claus Mathiesen, at det ikke er slut med støtte fra den front.

»De vestlige donorlande har stadig ting at give af. Det tager bare tid. Eksempelvis F-16-flyene. Mange ting ankommer først til foråret. Men de kan selvfølgelig ikke bruges nu,« uddyber Claus Mathiesen.

Det er dog ikke kun udefrakommende faktorer, der lige nu gør Ukraines kamp mod Rusland ekstraordinær problematisk.

Også internt har der været en række meldinger om splittelse. Den mest åbenlyse var for nylig, da borgmesteren i Kyiv, den tidligere topbokser Vitalij Klitschko, kom med en hård kritik af præsident Zelenskyj.

Men det, som fylder mest, er de påståede problemer mellem Zelenskyj og chefen for Ukraines forsvar, general Valerij Zaluzhnyj.

»Jeg ser bestemt sprækker. Når det gælder Klitschko, kan det være fordi, han har håb om at blive præsident. Den debat, der er lige nu i Ukraine, om retningen, ser jeg som et demokratisk sundhedstegn,« siger Flemming Splidsboel.

»Det er dog også en debat, som skaber usikkerhed internt, men også hos partnere eksternt. De ser sprækker, og det er noget, andre kan udnytte,« siger han.

Mick Ryan mener fortsat, at Ukrainerne kan forsvare deres eget land. Selvom det bliver svært at smide Rusland ud.

»Jeg er ikke bekymret for ukrainernes vilje til at kæmpe. Jeg tror, de vil forsvare sig selv for enhver pris,« forklarer den tidligere general.

Rusland har fornemmet, at Vesten netop nu vakler i deres støtte til Ukraine. Putin har virket mere munter den seneste tid – ikke mindst da han med et kæmpe smil besøgte Saudi-Arabien i sidste uge.

Flemming Splidsboel kan godt se en fremtid, hvor Ukraine kan tvinges til ting, der var helt utænkelige for bare få måneder siden.

»I Ukraine kan de fornemme, at det her kan få konsekvenser. Først mister de opmærksomhed og siden opbakning. Og som en mulig del af det kan det være, at de ikke kan holde stand og må finde en anden løsning – eksempelvis at give indrømmelser og afgive territorium,« siger Flemming Splidsboel.

»Ukraines fremtid er usikker. Det ser i hvert fald meget svært ud, hvis man gerne vil have, at de skal bryde igennem og vinde fuldstændigt,« uddyber han.