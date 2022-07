Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er voldsomme scener, der denne weekend udspiller sig i den østlige del af Kentucky.

Fredag ramte omfattende oversvømmelser Appalachia-regionen og i skrivende stund er mindst 25 personer bekræftet døde.

Men det reelle dødstal forventes at være højere. Sådan lyder det fra delstatens guvernør, Andy Beshear, skriver BBC.

Blandt de døde er mindst seks børn. Heriblandt en etårig.

Oversvømmelserne har ramt Appalachia-regionen, hvor gaderne står under vand. Foto: OFFICE OF GOV. ANDY BESHEAR Vis mere Oversvømmelserne har ramt Appalachia-regionen, hvor gaderne står under vand. Foto: OFFICE OF GOV. ANDY BESHEAR

»Der er stadig mange mennesker derude, stadig mange mennesker, der ikke er redegjort for. Vi vil gøre vores bedste for at finde dem alle,« lyder det blandt andet fra guvernøren, der fastslår, at det kan komme til at tage flere uger.

Hundredvis er blevet evakueret og reddet med båd og helikopter, mens hundredvis af hjem og virksomheder står under vand.

Det er voldsom regn, der har forårsaget oversvømmelsen. Flere steder faldt der mere end 20 centimeters regn på et døgn. Ændringer i vejrforholdene, der ifølge forskere er udløst af klimaforandringer.

Redningsmandskab er stadig i gang med at evakuere folk fra de værst ramte områder.

Guvernøren beskriver oversvømmelsen som »langt den værste, han har set«. Regionen har oplevet oversvømmelser før, men ikke i samme skala.

Mere end 33.000 mennesker står uden strøm. Det gælder primært områder med udbredt fattigdom.

Også Las Vegas blev torsdag ramt af kraftig regn, der førte til advarsler om stormflod og kraftig tordenvejr.

Et uvejr, der er fortsat både fredag og lørdag. Her står både kasinoer, hoteller, en lufthavn og den velkendte vej The Strip under vand.