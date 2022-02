Kraftig regn har udløst et ødelæggende jordskred og de værste oversvømmelser i to årtier i Ecuadors hovedstad Quito.

I videoen øverst i artiklen ses det, hvordan en syndflod af mudder har passeret gennem byen og har revet træer, køretøjer, skraldecontainere og sågar også elmaster med sig.

Her ses det også, hvordan en person blev revet med af det mudrende vand, og blev fanget midt i det.

Katastrofen har indtil videre kostet 24 mennesker livet, oplyste byens myndigheder tirsdag. Det skriver Reuters.

Foto: Rodrigo Buendia/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Rodrigo Buendia/AFP/Ritzau Scanpix

Derudover er mindst 48 personer såret og mange personer er fortsat savnet.

»Vi så denne enorme sorte flod, der tog alt med sig på sin vej. Vi var nødt til at klatre op ad væggene for at undslippe,« fortalte en borger til Reuters.

En stor del af byens 2,7 millioner indbyggere er blevet bragt til et krisecenter, hvor de får den fornødne hjælp.

Ecuadors præsident, Guillermo Lasso, har udtrykt sin dybeste medfølelse for dem, der er ramt af jordskreddet, ligesom han har opfordret til tre dages sorg for at mindes ofrene.

Klimaeksperter siger, at opvarmningen af jordens atmosfære kan få kraftige regnskyl til at blive hyppigere i fremtiden.