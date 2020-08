Voldsomme mængder regn har i snart et par måneder ramt dele af Kina.

Det har betydet flere hundrede døde, oversvømmelser i storbyer og pres på en af verdens største dæmninger, som myndighederne håber kan holde til de enorme vandmængder.

Billederne fra millionbyen Chongqing er mildest talt opsigtsvækkende.

Byens gader står under vand. Beredskabsfolk på paddleboards. Politibetjente i vand til navlen.

Politi redder beboere ud af de oversvømmede gader i millionbyen Chongqing. Foto: ZOU MOU Vis mere Politi redder beboere ud af de oversvømmede gader i millionbyen Chongqing. Foto: ZOU MOU

De historisk store mængder nedbør i flere centrale kinesiske provinser har betydet store omkostninger.

Således anslås det, at der inden den uge, vi træder ud af om lidt, var skader for omkring 160 milliarder kroner.

Omkring 63 millioner kinesere er i større eller mindre omfang blevet berørt.

54.000 hjem er ødelagt.

Et medlem af Chongqings beredskab på et paddleboard for at forsere vandmasserne i byen. Foto: STR Vis mere Et medlem af Chongqings beredskab på et paddleboard for at forsere vandmasserne i byen. Foto: STR

219 personer er døde eller forsvundet.

Kinas leder Xi Jinping tager oversvømmelserne ganske alvorligt og har for nyligt været ude og kommentere ødelæggelserne.

»Den kinesiske nation har bekæmpet naturkatastrofer i tusindvis af år og har på den måde fået værdifuld erfaring. Vi fortsætter kampen.«

De provinser, som er hårdest ramt, er dem, hvor Kinas største flod, Yangtze, løber gennem.

Den kinesiske millionby Chongqing under vand. Foto: STR Vis mere Den kinesiske millionby Chongqing under vand. Foto: STR

Sichuan, Chongqing, Hubei og Anhui med millioner af mennesker er alle ramt.

Men det kan blive endnu værre.

De enorme vandmasser, der løber gennem Yangtze-floden, som er verdens tredjestørste, har også lagt et enormt pres på verdens største dæmning: Tre Kløfter-dæmningen i Hubei-provinsen.

For få dage siden nåede den kolossale dæmning sin største volumen af ophobet vand, siden den blev indviet i 2003.

Satelitbillede af Tre Kløfter-dæmningen. Foto: NASA HANDOUT Vis mere Satelitbillede af Tre Kløfter-dæmningen. Foto: NASA HANDOUT

Det har skabt frygt for, om dæmningen, hvis kapacitet er på 22 milliarder kubikmeter vand, kan holde.

De kinesiske myndigheder har derfor gentagne gange beroliget befolkningen om, at der ikke bør være problemer.

Men for at lette trykket på Tre Kløfter-dæmningen har myndighederne sat gang i en større udtømning for at få lettet presset.

Det skete, da man lod omkring 49 millioner liter vand gennem turbinerne i sekundet.