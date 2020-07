Da en far i sidste uge meldte sin 5-årige datter savnet i byen Satpayev, Kasakhstan, blev det startskuddet til et særdeles voldsomt optrin.

Politiet begyndte straks at lede efter pigen, og det samme gjorde en stor menneskemængde i byen. Ved hjælp af megafoner råbte politibetjente pigen an. Pludselig kunne de høre hende svare grådkvalt på den anden side af en dør til en lejlighed.

Da de sparkede døren ind, fandt de den femårige pige nøgen og bundet på hænder og fødder med gaffatape. Politiet havde tidligere været i samme lejlighed for eftersøge pigen, men der havde hun ligget gemt i en sofa, viste det sig senere.

Nu fandt de så pigen. Hun var blevet misbrugt seksuelt.

Det skriver flere kasakhiske medier, heriblandt Tergana og Tengrinews, ifølge Daily Mail og Mirror.

I den lejlighed, hvor pigen blev fundet, boede en 62-årig mand. Han blev anholdt af politiet, der straks begyndte at føre ham mod arresthuset.

Men det blev langt fra enden på den frygtelige situationen.

Menneskemængden gik nemlig fuldstændigt amok. De fulgte efter politibetjentene og forlangte at få manden udleveret, så de kunne lynche ham på gaden - det vil sige mishandle og henrette manden.

Da betjentene nægtede, blev de overdænget med sten og fik slag med kæppe. Den rasende menneskemængde brændte også flere politibiler af.

Og de stoppede ikke her.

I raseri og i et forsøg på at få politiet til at udlevere manden, stormede mængden den anholdte mands lejlighed, politistationen og en bygning for de lokale myndigheder.

Det lykkedes dog ikke at få fat på ham. Han står nu til at blive sigtet for det pædofile overgreb.

Hvis han bliver dømt, bliver han kemisk kastreret.

Det er resultatet af en ny lovpakke i Kasakhstan, hvor man for nylig har skærpet straffen for pædofili markant.

Hos Kasakhstans advokatforening har man en vis portion forståelse for menneskemængden, der gik amok.

»Den første reaktion på vold mod et lille barn er naturligvis instinktivt den mest voldsomme - at skyde ham på stedet eller rive ham i stykker,« siger Serik Berkamalov, formand for den kasakhiske forening for advokater:

»Jeg vil ikke skjule, at jeg, som fader, havde det på samme måde. Vi er kun mennesker. Man kan godt forstå menneskemængden, der ville lynche ham, men man kan ikke bakke op om det.«