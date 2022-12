Lyt til artiklen

Gadekampe mellem uropoliti og demonstranter. Barrikader af veje. Ildspåsættelse af den lokale anklagemyndigheds kontor. Og forsøg på at forhindre et fly i at lette.

Der er udbrudt voldsomme optøjer i Bolivia efter en dramatisk anholdelse af en prominent politiker.

Onsdag blev det fattige sydamerikanske lands oppositionsleder Luis Fernando Camachos bil pludselig passet op af politiet og bragt til standsning, skriver BBC.

»Personer klædt i sort med sorte pistoler kom ud og begyndte at banke på ruderne. De fortalte os end ikke, at vi skulle komme ud, men bankede blot på dem (bilens vinduer, red.) med bagsiden af deres våben,« siger Graciela Ortiz, som er en af Luis Fernando Camachos personlige assistenter, til Reuters.

»De kastede ham mod jorden, bandt ham, hev ham op og tog ham (med sig),« fortsætter hun om anholdelsen af Camacho, som er guvernør i Bolivias rigeste region, Santa Cruz.

Anholdelsen pustede til ilden i det i forvejen uroprægede land – blandt andet på grund af begivenheder for tre år siden.

Her var Luis Fernando Camacho medvirkende til at få Bolivias daværende præsident, den venstreorienterede Evo Morales, afsat.

Anholdelsen af højreorienterede Camacho skyldes netop begivenhederne dengang i 2019, oplyser statsadvokaten i Santa Cruz.

Her ses den bolivianske oppositionsleder Luis Fernando Camacho under et lægetjek efter anholdelsen. Foto: Carlos Eduardo del Castillo del Carpio/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses den bolivianske oppositionsleder Luis Fernando Camacho under et lægetjek efter anholdelsen. Foto: Carlos Eduardo del Castillo del Carpio/Reuters/Ritzau Scanpix

Siden oktober har der været udstedt en arrestordre på 43-årige Camacho, som anklages for 'terrorisme' – uden at det uddybes præcis hvorfor.

Siden han tabte præsidentvalget til den venstreorienterede Luis Arce i 2020, har Luis Fernando Camacho og den nye præsident bekriget hinanden.

Senest har Camacho iværksat en mere end en måned lang strejke i Santa Cruz-regionen rettet mod Bolivias regering i hovedstaden La Paz.

Det skyldes stor utilfredshed med, at regeringen har udsat en folketælling, som – sandsynligvis – vil føre til, at netop Santa Cruz vil få større andel i skatteindtægterne og mere politisk magt – på bekostning af præsidenten i La Paz.

Hvor anholdelsen af Camacho har ført til omfattende protester blandt hans tilhængere i Santa Cruz-regionen, vækker den glæde hos manden, Camacho var med til at afsætte for tre år siden.

»Efter tre år kommer Luis Fernando Camacho endelig til at stå til ansvar for kuppet, der førte til røverier, forfølgelser, anholdelser og massakrer foretaget af de facto-regeringen (som tog over, efter at Morales selv blev væltet og flygtede i november 2019, red.),« siger Evo Morales.

Efter anholdelsen blev Luis Fernando Camacho kørt til den lokale lufthavn i Santa Cruz, hvorfra han skulle flyves til hovedstaden La Paz.

Demonstranter forsøgte at forhindre flyet i at lette.