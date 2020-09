Syv personer er blevet dræbt og hundredvis er blevet såret efter optøjer i Colombias hovedstad, Bogota.

Det oplyser colombianske myndigheder torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Optøjerne brød ud, da demonstranter onsdag gik på gaden for at protestere mod politiet, efter at en mand for nylig mistede livet, da politiet gentagne gange brugte en strømpistol mod ham.

Billeder fra demonstrationerne i Bogota Foto: RAUL ARBOLEDA Vis mere Billeder fra demonstrationerne i Bogota Foto: RAUL ARBOLEDA

/ritzau/