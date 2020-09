Optøjer er brudt ud i den amerikanske by Louisville i staten Kentucky onsdag.

Årsagen bag skyldes, at en nu tidligere politibetjent blev tiltalt for 'hensynsløst at udsætte andre for fare', da den 26-årige Breonna Taylor blev dræbt af politiet den 13. marts i år.

Tiltalen er ikke faldet i god jord hos mange, især afroamerikanske, protesterende i Louisville, hvor drabet af Breonna Taylor fandt sted.

Det har nu ført til voldsomme, fysiske kampe med politiet i byen, skriver CNN.

En demostrant er kommet slemt til skade efter kampe med politi. Foto: Brandon Bell

Kampklædt politi er til stede i et stort antal, og video fra Louisville viser, at poltiet og demonstranter er endt i voldsomme konfrontationer.

Guvernøren i Kentucky, Andy Beshear, har bekræftet, at nationalgarden og statspolitiet i Kentucky er blevet indsat i byen. Klokken 21 lokal tid indfører byen udgangsforbud for at standse demonstrationerne.

Der har i månedsvids været protester i byen, hvor onsdagens afgørelse har været længe ventet, men beslutningen onsdag førte kun til tiltale af en af de tre betjente, der stormede Breonna Taylors lejlighed og affyrede skud - og han er ikke blevet tiltalt for drab.

Det har gjort demonstranterne rasende, og de har udtrykt deres store utilfredshed med beslutningen.

Kampklædt politi danner en mur foran demonstranterne, Foto: JEFF DEAN

Den demokratiske præsidentkandidat, Joe Biden, har i en tale opfordret demonstranterne til ikke at ty til voldelige aktioner, skriver CNN.

Da Breonna Taylors lejlighed blev stormet, var det for at gennemføre en narkoransagning. Breonna Taylor var ikke under mistanke, og der blev heller ikke fundet narkotika i lejligheden.

Alligevel endte det med, at hun blev skudt flere gange, og hun mistede livet.

Brett Hankinson, der onsdag blev tiltalt i sagen, er blevet løsladt onsdag mod kaution.