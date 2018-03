Se videoen i toppen, hvor man kan se en skilift i Georgien, der pludselig går amok

Ulykken skete på 'Greater Caucasus Mountain Range' i Georgien. Det skriver The Telegraph.

En skilift i skiområdet kørte pludselig baglæns med et tempo ud over det sædvanlige, og derfor røg adskillige turister af liften i forskellige retninger. Nogle var nødt til at hoppe af skiliften selv, mens den stadig kørte, for ikke at komme til skade.

Der meldes ti tilskadekomne.

Georgiens sundhedsminister, David Sergeenko, har bekræftet, at der er turister fra henholdsvis Sverige og Ukraine der er kommer til skade.

»Den ukrainske tilskadekomne har brækket sin hånd som følge af ulykken, og den svenske tilskadekomne er en gravid kvinde, der har smerter i maven,« siger Sundhedsministeren til The Telegraph.

Det vides endnu ikke, hvad der fik skiliften til at gå amok.