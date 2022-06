Lyt til artiklen

Da det hele var ovre, kiggede hun mod himlen. Lukkede øjnene. En tåre trillede ned ad kinden.

På trods af mange skelsættende beretninger er det allerede blevet kaldt den stærkeste forklaring så vidt i undersøgelsen af stormløbet på den amerikanske Kongres.

Ved tirsdagens høringer havde man skiftet fokus.

Nu var det ikke længere på, hvad folk tæt på den tidligere præsident Donald Trump kunne fortælle om det forsøgte kup mod det amerikanske demokrati.

I stedet var det på enkelte personer. Helt specifikt på nogle af dem, som i Trumps forsøg på at ændre valgresultatet, har måttet ofre mest.

En af dem er Ruby Freeman og hendes datter Wandrea 'Shaye' Moss.

Deres liv har ændret sig markant siden valget i november 2020.

Til det værre.

Ruby Freeman fældede en tåre, da høringen i 6. januar-komiteen var ovre tirsdag. Foto: TOM BRENNER Vis mere Ruby Freeman fældede en tåre, da høringen i 6. januar-komiteen var ovre tirsdag. Foto: TOM BRENNER

»Det har ændret mit liv fuldstændigt. Jeg giver ikke længere mit visitkort ud til nogen … Jeg vil ikke have, at nogen skal kende mit navn. Jeg går ikke engang ud og handler mere,« forklarede Wandrea Moss i forbindelse med høringen i 6. januar-komiteen tirsdag.

Ruby Freeman og Wandrea Moss var tidligere to helt ukendte valgtilforordnede i Fulton County, Georgia, i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg i 2020.

Men da det begyndte at se ud til, at den daværende amerikanske præsident Donald Trump var på nippet til – højst overraskende – at tabe Georgia og samtidig selve præsidentvalget, blev de med ét gjort til syndebukke.

Stormen mod de to kvinder kom fra ingen ringere end Donald Trump selv.

Sammen med sin advokat, den tidligere borgmester i New York Rudy Giuliani, kom Trump med offentlige angreb mod Ruby Freeman og Wandrea Moss.

De to kvinder stod nemlig bag et plot for at forfalske stemmesedler i Fulton County, hvor Georgias hovedby Atlanta ligger, hævdede Trump.

Beskyldningerne mod de to kvinder har dog vist sig at være helt uden grund.

Alligevel blev Ruby Freemans navn nævnt intet mindre end 18 gange i et lækket telefonopkald mellem Donald Trump og en topembedsmand i Georgia ved navn Brad Raffensperger. I opkaldet forsøgte Trump at få Raffensperger til at omgøre valgresultatet i delstaten.

Og Giuliani gik skridtet videre.

I en virtuel høring internt i Det Republikanske Parti i Georgia sagde Trumps advokat, at Wandrea Moss havde givet sin mor, Ruby Freeman, et USB-stik med falske stemmer »som var det beholdere med heroin eller kokain«.

Da beskyldningerne mod de to kvinder blev bredt ud i offentligheden, var der egentlig ikke nogen af dem, der bed mærke i det.

Det var først, da Wandrea Moss' chef kaldte hende ind på sit kontor, hun fandt ud af, at noget var helt galt.

Wandrea 'Shaye' Moss var tydeligt rystet i forbindelse med sin høring tirsdag. I baggrunden er hendes mor, Ruby Freeman. Foto: POOL Vis mere Wandrea 'Shaye' Moss var tydeligt rystet i forbindelse med sin høring tirsdag. I baggrunden er hendes mor, Ruby Freeman. Foto: POOL

Her bad chefen hende tjekke Facebook.

»Jeg gik i panik, for sådan noget er aldrig sket for mig før, og min mor er også involveret,« forklarede Wandrea Moss.

»Da jeg gik ind og tjekkede mine beskeder på Facebook, var indbakken fyldt med forfærdelige ting … mange trusler, mange, der ønskede mig død, folk, der fortalte mig, at jeg burde være i fængsel, og andre, der skrev, at jeg skulle være glad for, at det var 2020 og ikke 1920,« forklarede den svært bevægede sorte kvinde ved høringen.

Hun fortalte samtidig, at hun måtte gå i skjul og ændre sit udseende, da truslerne begyndte at tikke ind i stort omfang.

For Ruby Freeman, som var til stede ved datterens høring tirsdag, har hetzen fra den tidligere præsident ligeledes været katastrofal.

Den forretning og det brand, hun har opbygget om sin egen person gennem en årrække, er nu på gravens rand.

»I hele mit professionelle liv har jeg været Lady Ruby. Mit lokalsamfund i Georgia, hvor jeg blev født og har levet hele mit liv, kender mig som Lady Ruby. Jeg har opbygget mit firma omkring det navn. Jeg havde endda T-shirts med det navn på. I alle farver. Jeg havde den sågar på til valgdagen i 2020,« forklarede Ruby Freeman i en video, der blev afspillet ved høringen tirsdag.

Selv var hun til stede fysisk for at støtte datteren, Wandrea Moss, der gav sin forklaring foran komiteen.

Flere gange lod de to kvinder tårerne få frit løb, når de skulle fortælle om det mareridt, de har gennemlevet siden valget i 2020.

Afslutningsvis i sin forklaring vendte Ruby Freeman tilbage til den T-shirt, hun havde på under valgdagen. Den med hendes navn på.

»Jeg har ikke haft den T-shirt på siden. Og jeg kommer aldrig til at have den på igen,« uddybede hun.