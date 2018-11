Det var så varmt, at malingen skallede af brandbilen, og vandslangen smeltede.

»Jeg tror ikke, jeg nogensinde har bedt så hårdt i mit liv.«

Sådan lyder det fra brandmanden Casey Peck, der var en af dem, der var på vagt, da en buldrende skovbrand pludselig opstod torsdag og forvandlede den californiske by Paradise til sin modsætning - et helvede. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Hans brandbil blev fanget sammen med dusinvis af andre biler, mens flammehavet stormede om dem. Flere flygtede fra deres ophedede biler og bankede desperat på døren til brandbilen.

Her ses en udbrændt bil og nedbrændt tankstation nær Pulga øst for Paradise søndag. Foto: JOSH EDELSON Vis mere Her ses en udbrændt bil og nedbrændt tankstation nær Pulga øst for Paradise søndag. Foto: JOSH EDELSON

Alle blev de taget ind, og brandfolkene pressede brand-resistente tæpper mod vinduerne i et forsøg på at holde den opslugende varme ude.

Og så ventede de.

Ventede på, at flammehavet ville rykke videre, og de kunne komme i sikkerhed.

Den voldsomme ild endte med så godt som at jævne Paradise, der har omkring 27.000 beboere, med jorden. I alt mistede 29 mennesker livet i branden, der kaldes 'Camp Fire' og fortsat hærger i området.

From the vantage point of our @NASAEarth satellites in space, the fast-moving #CampFire threatening several towns in California can be in seen in natural color. Take a closer look at this image of #CaliforniaFires: https://t.co/ywQk1Lzo0K pic.twitter.com/0U5nLwqhrJ — NASA (@NASA) 9. november 2018

Søndag besøgte embedsmænd fra sikkerhedsmyndighederne byen, der ligger nord for Sacramento, for at se på, hvordan man kan genopbygge stedet.

Men meget er væk.

»Paradise blev bogstaveligt talt udslettet fra landkortet,« siger en repræsentant fra International Association of Fire Fighters (Den Internationale Sammenslutning af Brandfolk, red.), Tim Aboudara, til AP.

Ifølge ham kæmper flere brandfolk i øjeblikket med skyld.



»Når du er brandmand, og din by brænder ned, er der mange følelser og en masse skyld og en masse bekymring om, hvad der skete, og hvordan fremtiden ser ud. Alle de historier, vi har fået igennem, har været: 'Jeg ville ønske, jeg kunne have gjort mere. Hvad skal der ske med vores samfund. Hvor skal mine børn gå i skole?',« forklarer han.

Det er i alt tre forskellige brande, der hærger i den amerikanske stat. Der er to brande i gang i den sydlige egn omkring Los Angeles, og én brand i gang nord for Sacramento.

Indtil videre har flammerne og den sorte røg krævet mindst 31 menneskeliv.

Flere tusinde har mistet deres hjem til flammerne. Blandt dem er skuespilleren Gerard Butler, der søndag vendte tilbage til sit hjem og fandt de udbrændte rester, hvilket han efterfølgende har delt et billede af, og sangerinden Miley Cyrus, der fortæller, at hun er 'fuldkommen knust'.