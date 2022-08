Lyt til artiklen

I baggrunden kan man se en enorm røgsky tårne sig op. Flere eksplosioner lyder efterfulgt af en fjern rumlen.

Pludselig kommer en mand i badeshorts, sandaler, kasket og bar overkrop småløbende. Han skal væk.

Tirsdag ramte en række enorme eksplosioner en russisk flyveplads på den besatte ukrainske Krim-halvø.

Eksplosionerne har vakt opsigt over store dele af verden af flere årsager.

Ikke mindst på grund af manden i badeshorts og bar overkrop og de andre omkring ham.

Manden kommer vi tilbage til.

Men først prøver vi at forstå, hvad der virkelig skete.

En stor del af forklaringen ligger fortsat hen i det uvisse.

En gruppe mennesker på stranden ved Novofedorivka med en eksplosion i baggrunden. Foto: STRINGER Vis mere En gruppe mennesker på stranden ved Novofedorivka med en eksplosion i baggrunden. Foto: STRINGER

Det står dog klart, at det var 'Saki'-luftbasen ved byen Novofedorivka på Krim, som var genstand for de store eksplosioner.

Billeder taget fra mange forskellige vinkler viser enorme røgskyer brede sig.

Efterfølgende billeder tæt på viser voldsomme ødelæggelser af russisk materiel som fly og biler.

Mindst en person har officielt mistet livet.

Endnu har Ukraine ikke taget ansvaret for eksplosionerne langt inde i de russiskbesatte områder. Men på sociale medier har officielle profiler fra blandt andet det ukrainske forsvarsministerium givet hints om, at de muligvis står bag.

»Det ukrainske forsvarsministerium vil gerne minde alle om, at tilstedeværelsen af besættelsestropper på det ukrainske territorium Krim ikke går godt i spænd med højdepunktet for turistsæsonen,« lød det tirsdag fra den officielle Twitter-profil for Ukraines Forsvarsministerium.

Tweetet var ledsaget af et billede af et turistområde på Krim-halvøen. En stor røgsky lurer over området.

Da Ukraine onsdag offentliggjorde de russiske tabstal for det seneste døgn, blev det let bemærket, at yderligere ni russiske jagerfly var blevet tilføjet listen. En slet henvisning til eksplosionerne på Saki-luftbasen nær Novofedorivka.

En række eksplosioner rystede tirsdag en russisk base på den besatte Krim-halvø. Foto: OBTAINED BY REUTERS Vis mere En række eksplosioner rystede tirsdag en russisk base på den besatte Krim-halvø. Foto: OBTAINED BY REUTERS

Men det er ikke kun død og ødelæggelse, som eksplosionerne har forårsaget.

Billederne fra eksplosionerne og den efterfølgende ødelæggelse på Krim-halvøen, som Rusland ulovligt annekterede i 2014, har fået stor opmærksomhed på sociale medier i Rusland.

Ikke mindst på grund af, at Rusland længe har advokeret for, at Krim er et sikkert sted. Et sted, hvor manden i badeshorts, sandaler, kasket og bar overkrop kan tage sin familie med på ferie og nyde det gode vejr ved Sortehavet.

Den illusion ser nu ud til at være blevet brudt.

Sociale medier flyder over med videoer, der angiveligt viser tomme strande og enorme køer på vejene for at komme væk fra Krim.

Og hvis det viser sig at være det ukrainske forsvar, som står bag, og ikke tilfældige eksplosioner, som det er blevet antydet fra russisk side, så er det et bevis på noget, som Rusland formentlig ikke ønsker.

At Ukraine nu kan ramme mål langt borte fra frontlinjen.

Ingen russer i de besatte områder kan længere føle sig sikker. Heller ikke manden i badeshort, sandaler, kasket og bar overkrop på stranden på Krim. Eller hans familie.