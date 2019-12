2000 brandfolk kæmper mod forværrede brande i New South Wales, mens en dyne af røg har lagt sig over Sydney.

Forholdene er blevet forværret i den australske delstat New South Wales, hvor omkring 100 brande hærger.

Kun lidt over halvdelen af de mange brande i er under kontrol, oplyser delstatens premierminister, Gladys Berejiklian, til The Guardian.

Der er natten til fredag dansk tid blevet erklæret "emergency warning" ved seks brande i delstaten, hvilket er det højeste advarselsniveau.

Fire af de voldsomste brande befinder sig i området mellem storbyen Sydney og Newcastle, der ligger omkring 160 kilometer mod nord.

Omkring 2000 brandfolk kæmper mod brandene, som siden torsdag er eskaleret i størrelse. Det skriver BBC.

- Normalt når vi er gået ind i sommermånederne, har brandene været udelukkende i den nordlige del af New South Wales, men det vi har set denne uge er, at vores ressourcer skal strække sig over hele kystlinjen, siger Gladys Berejiklian til The Guardian.

- Vi har også set brandene komme meget tæt på tætbefolkede områder. Både på den sydlige kyst, midt på kysten og selv på omegnen til Sydney.

Mere end 1,6 million hektar land er allerede blevet ødelagt af flammerne i delstaten.

Røgen fra brandene har medført sundhedsfarlig luftforurening flere steder i delstaten, herunder i områderne omkring Sydney. Det oplyser de lokale myndigheder på Twitter.

Siden mandag har en tyk dyne af røg således lagt sig over den kendte storby.

/ritzau/