Billederne fra det nordlige Los Angeles er voldsomme. Huse opsluges af flammer. Hjem går til.

Myndighederne i Californien kæmper i disse dage med to voldsomme brande, der har betydet skolelukninger og tusindvis af evakueringer.

Alene i det nordlige Los Angeles er mere end 50.000 personer i skrivende stund evakueret, skriver NBC News.

Samtidig har Los Angeles skoledistrikt besluttet at lukke samtlige skoler i San Fernando Valley.

En brandmand står foran et flammehav nord for Los Angeles. Foto: GENE BLEVINS Vis mere En brandmand står foran et flammehav nord for Los Angeles. Foto: GENE BLEVINS

Det skyldes, at luftkvaliteten i området er for dårlig. Kombinerer man det med faren fra de nærliggende brande, så har det tilsammen gjort, at man ikke tør tage chancer.

Branden, der har fået navnet Tick-branden, startede torsdag, og den har allerede opslugt seks huse.

I sin udbredelse favner den omkring 16 km2, skriver CNN, der dækker sagen live.

Men det er ikke den eneste brand, der hærger i Californien i disse dage.

Et udbrændt hus i forbindelse med branden i det nordlige Los Angeles. Foto: MARK RALSTON Vis mere Et udbrændt hus i forbindelse med branden i det nordlige Los Angeles. Foto: MARK RALSTON

Også i Sonoma County nord for San Francisco hærger en voldsom brand.

Her er 2.000 personer blevet evakueret fra det såkaldte vinområde, mens 49 huse var brændt ned torsdag, lokal tid. CNN skriver, at branden, der har fået navnet Kincade, dækker et område på omkring 64 km2.

Det er langt fra første gang, Californien har kæmpet med omfattende brande.

Californien er stærkt præget af skovbrande på grund af tørke og stærke vinde. I 2017 og 2018 mistede flere end 100 mennesker livet i hvad, der siden er blevet beskrevet som delstatens dødeligste skovbrande i historien.