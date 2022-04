Ukrainske embedsmænd hævder at have afsløret russiske torturkamre i Butja, lige nord for hovedstaden i Kyiv.

ADVARSEL OM STÆRKE BILLEDER I ARTIKLEN.

Anklagemyndighedens officielle sociale mediekanaler viser nu foruroligende billeder af civile, der er blevet skudt og dræbt i et underjordisk kammer, som de refererer til som et 'torturkammer'

»Soldater fra den russiske føderations væbnede styrker torturerede ubevæbnede civile og dræbte dem derefter,« sagde afdelingen i et Facebook-opslag om det påståede torturrum.

»Alle foranstaltninger træffes for at afgøre omstændighederne ved hver krigsforbrydelse og personer, der er involveret i russisk aggression, for at bringe dem for retten,« lød det videre.

Embedsmænd siger, at ofrene var blevet skudt i ryggen, hvor mindst én viste tegn på at være skudt i knæskallerne.

Byen Butja har været skueplads for brutale kampe siden krigens begyndelse.

Videoer af de livløse kroppe klædt i civilt tøj spredte sig over hele verden i weekenden, efter at Ukraines hær generobrede byen fredag 1. april.

Ukrainske embedsmænd har hævdet at have afsløret russiske torturkamre i Butja, lige nord for Kyiv. Foto: Anklagemyndigheden Facebook Vis mere Ukrainske embedsmænd har hævdet at have afsløret russiske torturkamre i Butja, lige nord for Kyiv. Foto: Anklagemyndigheden Facebook

Ukrainske embedsmænd har hævdet at have afsløret russiske torturkamre i Butja, lige nord for Kyiv. Foto: Anklagemyndigheden Facebook Vis mere Ukrainske embedsmænd har hævdet at have afsløret russiske torturkamre i Butja, lige nord for Kyiv. Foto: Anklagemyndigheden Facebook

Men Ruslands regering afviser, at russiske styrker har udført massedrab i Butja og andre byer nær Kyiv.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, sagde mandag ifølge det russiske nyhedsbureau Tass, at der var tale om et "falsk angreb".

Han kaldte det en "iscenesat" situation, som er blevet spredt på sociale medier af Vesten og Ukraine.

Russiske embedsmænd hævdede, at dets styrker forlod byen den 30. marts og sagde, at borgmesteren havde bekræftet deres afgang den 31. marts uden nogen omtale af de chokerende forbrydelser.

Men satellitbilleder beviser, at lig lå ude i det fri i ugevis og afkræftede russiske påstande om, at de var plantet der, efter at deres soldater var rejst.