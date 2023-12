Rygterne var allerede løbet i forvejen om en forfærdelig tragedie, som udspillede sig på et sygehus for børn i Gaza.

Så da en lokal journalist under våbenhvilen mellem Hamas og Israel for nogle uger siden fik adgang, var det et grufuldt syn, der mødte ham.

Det syn kan B.T. nu i samarbejde med tv-kanalen Al-Mashhad give et indblik i.

For da journalisten Mohammed Baalousha var kommet ind på al-Nasr-børnehospitalet, optog han en video på afdelingen for tidligt fødte børn.

Her lå fire helt små spædbørn på hver sin seng. Alle for længst døde. Alle i begyndende stadier af at blive nedbrudt.

Forinden havde udspillet sig et drama, hvor en sygeplejerske på hospitalet måttet træffe et umenneskeligt valg. Det fortæller sygeplejersken selv.

For omkring to uger inden, Mohammed Baalousha fandt vej til hospitalet, var personalet i al hast blevet bedt af den israelske hær om at evakuere – ellers kunne de risikere at blive sprængt i luften.

En sygeplejerske på neonatalafdelingen tog derfor en hurtig beslutning.

Der var ikke ambulancer eller anden måde at transportere de fem tidligtfødte børn i sikkerhed. Specielt ikke, da de havde brug for ilt for at overleve i længere tid.

Så sygeplejersken valgte at tage det stærkeste af de fem spædbørn med sig. De andre blev efterladt.

»Det føltes som om, jeg efterlod mine egne børn. Hvis vi havde mulighed for at tage dem alle sammen med os, så havde vi gjort det, men hvis vi tog dem fra ilten, så ville de dø,« forklarede sygeplejersken til Washington Post.

Derefter begyndte rygterne at løbe i den nordlige del af Gaza.

Billede af efterladte spædbørn på et hospital i Gaza. Foto: Mohamed Baalousha – Al Mashhad

For selvom landstriben siden Hamas' terrorangreb 7. oktober, der dræbte 1200 hovedsageligt civile, har oplevet voldsomme ting, så var tragedien på al-Nasr-børnehospitalet alligevel usædvanlig.

De rygter nåede til Mohammed Baalousha, som arbejder for tv-kanalen Al-Mashhad, og derfor opsøgte han hospitalet under våbenhvilen.

Han valgte at filme på sin tur ind i neonatalafdelingen. Og den video kan man se øverst i artiklen. Den er sløret, men vi skal alligevel advare om voldsomme billeder.

Mohammed Baalousha har fortalt til flere medier, herunder CNN og Washington Post, at de fire tilbageværende, afdøde spædbørn var i gang med at blive nedbrudt. Mider og andre smådyr kravlende rundt på deres lig, mens enkelte også var blevet bidt af det, der formentlig er vilde hunde.

»Det var forfærdeligt og horribelt,« sagde Mohammed Baalousha til Washington Post.

Israel har, efter videoen af de afdøde spædbørn blev offentliggjort, benægtet, at de skulle være skyld i de tidligtfødte børns død.

»Der er ikke nogen tidligt fødte børn, der er gået i opløsning på grund af IDF (Israel Defence Forces, red.), der var sikkert ikke engang nogen babyer, der gik i opløsning overhovedet,« lød svaret fra en talsperson.

Endnu står det ikke klart, hvor de fire afdøde børns forældre er.