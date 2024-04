Et højt tv-tårn i den ukrainske by, Kharkiv, er mandag knækket efter at have været udsat for det, der angiveligt er et russisk angreb.

Det rapporterer en journalist fra nyhedsbureauet AFP, der har set det ske.

Billeder og video fra den østukrainske by viser toppen af tårnet, der brækker af. Røg stiger op fra tårnet.

Guvernøren i Kharkiv, Oleh Synjehubov , skriver på sociale medier, at Rusland har ramt et »tv-infrastrukturanlæg«.

Kharkivs tv-tårn er blevet ramt. Det er blot det seneste af mange angreb på byen. Foto: Video Obtained By Reuters/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Kharkivs tv-tårn er blevet ramt. Det er blot det seneste af mange angreb på byen. Foto: Video Obtained By Reuters/Reuters/Ritzau Scanpix

»Der er aktuelt afbrydelser på det digitale tv-signal,« skriver guvernøren ifølge Ritzau.

Der skulle være tale om et angreb med et Kh-59 missil.

I de sidste uger har de russiske styrker angrebet Kharkiv massiv fra luften.

Myndighederne i den østukrainske by, der ligger blot 40 kilometer fra den russiske grænse, har berettet om angreb med droner både nat og dag.

Russerne går konsekvent efter kritisk infrastruktur.

I slutningen af marts førte et angreb på et kraftværk i byen til massive strømafbrydelser.

Inden krigen havde Kharkiv, der er Ukraines næststørst by, et indbyggertal på 1,5 millioner.

Ukraine har i de seneste måneder bedt om yderligere luftforsvar fra vestlige allierede.

I weekenden blev der taget et afgørende skridt mod at sende mere amerikansk hjælp.

Her vedtog Repræsentanternes Hus – det ene af de to kamre i USAs kongres – en våbenpakke på 60,84 milliarder dollar.

Det svarer til 426 milliarder kroner.