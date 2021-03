»Vi hørte noget, der lød som en bombe, en voldsom lyd. Vi gik udenfor, og alt brændte.«

Et lille kamera installeret i en dørklokken fangede mandag et ganske usædvanligt – og desværre også tragisk – syn.

Det skriver Miami Herald og WSVN.

På videoen (som du kan se øverst – vi advarer om voldsomme billeder, red.) kan man se, hvordan en bil kommer trillende ned ad vejen i et beboelsesområde i den amerikanske by Pembroke Pines i delstaten Florida, da et mindre fly pludselig dukker op. Ind fra højre og ud af det blå.

Et splitsekund senere er flyet ramt ind i bilen på vejen, før det selv rammer asfalten, glider hen af den – og bryder i brand.

Ulykken fandt sted ganske tæt på lufthavnen North Perry Airport, efter flyet, der var af typen Beechcraft Bonanza, var blevet nødt til at vende om kort efter at være lettet.

Men noget gik galt. Det styrtede, og ramte under turen ned mod jorden først ind i en højspændingsledning, før det ramte ind i bilen.

Inde i flyet sad to personer. De omkom på stedet.

I bilen sad en mor og hendes lille søn. De blev begge kørt på hospitalet med alvorlige kvæstelser – og drengen er efterfølgende afgået ved døden.

»Jeg har aldrig set noget lignende i mit liv,« fortæller Salah Elshaer, der var en af dem, der ringede efter hjælp efter den voldsomme ulykke, til WSVN.

»Jeg hørte noget, der lød som en bombe, en voldsom lyd. Vi gik udenfor, og alt brændte. Alt så skidt ud, og det (ilden, red.) nåede frem til bilen. Flyet kunne have ramt os alle, og jeg er meget... Vi er i chok,« fortæller beboeren Annabel Fernandez.

Luftfartsmyndighederne er nu ved at undersøge omstændighederne for den tragiske ulykke.